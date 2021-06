ZENICA: Kućna pomoćnica i njen sin dočepali se gazdinih kartica: Novac spiskali u kladionicama, naručivali mobitele, odjeću i obuću

Tužiteljstvo Zeničko-dobojske županije podignulo je optužnicu protiv Alme Kitovnice, njenog sina Denisa zvanog Žabac i Aldina Čamdžića zbog računarske prijevare, saznaje Avaz.

Naime, Alma je radila kao kućna pomoćnica kod S. M. u Zenici. Kako je navedeno u optužnici, ona je vodila brigu oko njegove nepokretne majke. Kada je starica umrla Kitovnica je ostala raditi u kući S.M. gdje je i živjela te je održavala.

Kućna dostava

Kućna pomoćnica je u jednom momentu ukrala bankovne kartice American Express Gold Card, debit Master Intesa SanPaolo banci te karticu ASA Banke. Znala je da se radi o podacima S. M. za čije korištenje i raspolaganje sa sredstvima nema ovlasti. Dobila je ideju da se može dobro okoristiti tim karticama te preko njih vršiti uplate i kupovinu preko interneta.

Kartice je proslijedila svom sinu Denisu, koji je u periodu od 23. lipnja 2020. do 13. srpnja 2020. godine, koristeći podatke s kartica, putem PayPal računa i izvršio plaćanje na stranici za online prodaju Wish com. Tu je kupovao odjeću, obuću i druge artikle u ukupnom iznosu od 1.350 KM. Sve pošiljke su bile adresirane na njegovo ime, a roba mu je dostavljena putem BH Pošte 20. kolovoza 2020. godine. Pošiljku je primila Alma, a jedan dio robe vraćen je pošiljatelju jer nije podignut u predviđenom roku.

Kako je opisano u optužnici, 23. lipnja prošle godine, koristeći podatke s kartice ASA Banke, izvršio je transakcije od 70 KM na svoj korisnički račun u kladionici Premier sport Istočno Sarajevo s kojim novcem je raspolagao na njemu poznati način.

Kitovnice su nastavile s „peglanjem“ gazdinih kartica te je u periodu od 5. srpnja 2020. do 9. srpnja iste godine, koristeći podatke s kartice ASA Banke, izvršio transakcije u ukupnom iznosu od 778 KM na svoj korisnički račun u kladionici Williams te je prokockao taj novac.

Razrađen sustav

Tako je poslodavca svoje majke oštetio za dodatnih 2.198 KM .

Majka i sin ubrzo su u razrađeni „sustav“ ubacili i Aldina Čamdžića.

Tako su 24. lipnja prošle godine karticu American Express Gold Card ustupili Čamdžiću koji je istog dana putem interneta izvršio uplatu za kupovinu mobitela Samsung A31 u trgovini Startech doo Zenica PJ Mobishop u iznosu od 628.95 KM.

Čamdžić je otišao korak dalje te je za preuzimanje mobitela ostavio ime i prezime S. M., iako je znao da on nije naručio taj telefon. Samo je promijenio adresu dostave gdje je naveo svoje prebivalište.