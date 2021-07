Bajden: Ovo je zvjerstvo, u kamionu su bila tijela tri djeteta ugušena do smrti

Predsjednik SAD Džo Bajden (Joe Biden) godinama je naglašavao važnost pravde za Srebrenicu i insistirao da se o genocidu počinjenom u BiH priča.

Bajden se 1995. godine obratio Američkom kongresu, kada je bio na funkciji demokratskog senatroa, te je otvoreno iperio prstom i glasno govorio ko je “zakazao” u Srebrenici. Njegovo govor izazizva divljenje i jezu u isti mah.

Foto: Arhiva

– Ušli smo u Srebrenicu, UN sa našom podrškom, i razoružali bosansku Vladu. Razoružali smo muslimane i Hrvate, a zauzvrat im obećali zaštitu. A kada su Holanđani pozvali na NATO udare gospodin Akashi je rekao ne. Želim da svi zapamte šta je senator rekao, senator iz Arizone (McCain). Ne samo da ih nismo zaštitili, nego smo namjenski, UN i Zapad, razoružali te zaštićene zone. Uzeli smo im oružje i obećali da ćemo ih zauzvrat zaštiti od Srba na kapiji. Srbi su došli pred kapiju, srušili je, i ti ljudi se nisu imali čime odbraniti. I to nije krivica tih Holandskih “plavih šljemova, to je krivica Kontakt Grupe. To je krivica Zapada jer nije intervenisao. Najmanje zračnim snagama, značajnim zračnim snagama! Ovo je zvjerstvo, trebamo hitno dići embargo, trebamo poslati i učiniti dostupnim oružje vrijedno 50 miliona dolara direktno, odmah tim ljudima! Bio sam u Tuzli zadnji put kada se ovo dogodilo. Gledao sam kako dolaze kamioni krcati sa ženama i djecom. Mislio sam da slave jer su djecu držali iznad glava, u ovim kamionima za otpad. Kako su izašle iz kamiona shvatio sam zašto su djecu držale iznad glava. Znate zašto? Zato što su u kamionu bila tijela tri djeteta koja su ugušena do smrti! Ležala su na dnu ovih stočnih vagona Aušvica iz 1995. godine! Da ovo nisu muslimani svijet bi reagovao, isto kao što bi reagovao i 1930-ih da nisu Jevreji bili u pitanju. Neka se Zapad stidi – kazao je on tada, prenosi Osobođenje.

Ovo je samo dio Bidenovog govora koji je cijeli svijet imao priliku slušati.