Borac ispao poslije produžetaka

Borac je ispao iz Lige prvaka. U revanš meču prvog pretkola Lige prvaka prvak BiH je pobijedio Cluj s 2:1, ali to nije bilo dovoljno za prolazak.Prvi poluvrijeme na Gradskom stadionu pred oko 8.000 gledatelja je bilo poprilično mirno. Uglavnom izjednačena utakmica bez ozbiljnih prilika na obje strane.

U 12. minuti je opravdano poništen gol Omraniju zbog ofsajd pozicije, za domaće je u 25. minuti prijetio Vojnović koji je šutirao pored gola. U 38. minuti Paun je pokušao iz slobodnjaka, ali je to bez problema zaustavio mladi debitant među stativama, Ćetković.

Na startu drugog dijela gosti su preuzeli inicijativu, uspjeli su kreirati zaista veliku šansu preko Pauna, ali je to Ćetković ponovo briljantno odbranio. U nastavku akcije su gosti zatresli mrežu, ali je ponovo bila nedozvoljena pozicija.

Od 60. do 65. minute apsolutna ludnica. Viđen je klasičan primjer “blitzkreiga” jer je Borac stigao do dva gola i to preko Vranješa i Moraitisa.

Prvo je kapiten i najbolji igrač domaćina sjajno zabio glavom sa 10-ak metara, da bi pet minuta kasnije vođa navale iz Grčke također postigao gol glavom poslije asistencija Vušurovića.

U finišu meča domaći su se fokusirali na kontra napade te su čvrsto stajali u odbrani. Cluj je djelovao izgubljeno i bilo je vidlijvo da su izgubili kontrolu nad utakmicom.

Najbolju priliku da prođu dalje gosti iz Rumunije su imali u 89. minuti, ali je Bouhenna sa deset metara iz idealne situacije šutirao preko gola.

Prva utakmica u Cluju je završena 3:1, a kako od ove sezone više ne vrijedi pravilo gola u gostima nakon 2:0 poslije 90 minuta uslijedili su produžeci.

Cluj je bio aktivniji protivnik u prvom produžetku. Imali su posjed i tražili gol za prolazak dalje, ali je odbrana Borca zaista igrala vrlo disciplinovano. U 94. minuti su imali gosti dobru priliku, ali je večeras fenomanalni Ćatković odbranio udarac Deaca sa 20-ak metara.

I u drugom produžetku ista slika. Gosti imaju inicijativu, domaći se odlično brane. U 112. minuti Camora je pogodio stativu. Do silno željenog gola Rumuni su stigli u 118. minuti kada je na fantastičan način pogodio Chipchiu. Pokušao je Borac doći do trećeg gola do kraja, ali nije uspio.

Ispadanje iz Lige prvaka za Borac i ne znači oproštaj od Evrope jer će u drugom pretkolu Konferencijske lige igrati protiv Linfielda koji je ispao od Žalgirisa.

Borac – Cluj 2:1 (Vranješ 60’, Moraitis 65'/Chipchiu 118’)

Borac: Ćetković, Dujaković, Milojević, Jovanović, Ćosić, Vojnović, Begić, Ćorić, Vranješ, Zakarić, Moraitis.

Cluj: Arlauskis, Camora, Bouhenna, Cestor, Costache, Sigurjonsson, Rodriguez, Deac, Manea, Paun i Omrani.