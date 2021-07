Inzkova ispovijest: To mi je bio najcrnji dan mandata, čak sam i plakao…

O nedavnim odlukama koje se tiču zabrane negiranja genocida, bh. politici i političarima, građanima, svom radu i mandatu te nasljedniku Christianu Schmidtu Inzko je govorio u emisiji Dan uživo na N1.

“Žao mi je. Ovo je moj drugi dom. Nisam nigdje duže živio nego ovdje. Na Balkanu sam ukupno živio 24 godine. Najcrnji dan za mene je kad su strani tužitelji morali napustiti BiH. Čak sam i plakao. Znao sam da će to imati strašne posljedice po sudstvo, to je najcrnji trenutak tijekom mandata. Bilo je i lijepih trenutaka. Sjećam se 2010. godine kada smo postigli oslobađanje od viza za putovanje po Evropi”, rekao je Inzko koji je istaknuo da su stvari u BiH mnogo bolje funkcionirale kada je međunarodna zajednica bila više angažirana.

“Imali smo fantastičnih uspjeha. KM je najstabilnija na Balkanu, osobne iskaznice su bile najmodernije, tada je bila… BiH je tada bila u prvom planu. Međunarodna zajednica je tada očekivala da će poslije domaće elite to voditi, međutim… sada imamo što imamo. Možda će Schmidt otvoriti novo poglavlje što se tiče djelovanja,” rekao je Inzko.

Tokom razgovora Inzko je poručio da je nedopustivo da se svaki građanin u BiH ne može kandidirati za svaku poziciju. To je diskriminacija, smatra Inzko: ”Nekada se pitam kako ljudi mogu gutati toliko otvora. I meni će trebati za detoksikaciju… vidiš da ti političari koji pričaju ne vrijede po evropskim vrijednostima. Žao mi je svih Židova, Roma, manjinskih grupa, svih građana koji vole zemlju, a ne mogu se kandidirati. Svatko tko ima putovnicu mora se moći kandidirati za svaku funkciju u BiH!”

No, sigurno je da će Zakon o zabrani negiranja genocida biti stvar po kojoj će se svi građani sjećati Inzka. ”Meni je savjet čista… pitao sam svoju savjest i pitao sam se: što su to evropske tekovine? Evropa je 2008. prihvatila odredbu za sve države Evrope što se tiče genocida. Znači, ja nisam donio odluku da je bio genocid, tko je dobio doživotne, tko su ratni zločinci, ali ja sam to pretvorio u Zakon. Što se tiče drugih stvari želio bih da se stvari odvijaju brže….” – kaže Inzko.

Inzko je objasnio da su negativne reakcije iz RS.a sasvim očekivane.

”Reakcije iz RS-a su očekivane, našao sam ovih dana puno starih časopisa, bojkot institucija iz prošlih godina. Ovaj put taj bojkot će biti takav da će se raditi u institucijama, ali da se ne odlučuje. U kolovozu i rujnu će biti donošenje odluku o proračunu. Nepoznato je hoće li oni tada prisustvovati ili ne. Sve je ovo na neki način u okviru očekivanog,” zaključio je Inzko.

Valentin Inzko je 2009. imenovan za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i sada nakon 12 godina svog poraznog mandata napušta BiH.