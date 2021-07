Italija prvak Evrope u fudbalu

Italija je sinoć postala novi prvak Evrope u fudbalu, pobijedivši nakon boljeg izvođenja penala selekciju Engleske.

Velikoj drami svjedočili smo u finalnoj utakmici Evropskog prvenstva, a nakon boljeg izvođenja penala prvak Starog kontinenta postala je selekcija Italije!

Regularni tok utakmice nije donio pobjednika pošto je rezultat bio 1:1, a ništa se promijenilo nije ni u produžecima. Tako se pristupilo izvođenju jedanaesteraca, a pobjedu je na kraju slavila reprezentacija Italije!

Na fenomenalan način su utakmicu otvorili Englezi i na startu šokirali nespremnu Italiju. Kieran Trippier je u 2. minuti meča poslao sjajan centaršut s desne strane, a na drugoj stativi je loptu dočekao usamljeni Luke Shaw.

Dok je odbrana Azzurra bila na spavanju, Shaw je neumoljivo zakucao loptu u mrežu i doveo Gordi Albion u vodstvo od 1:0.

Italijani se nisu mogli oporaviti od tog šoka, pa je Engleska i u narednim minutama dominirala, a nerijetko se činilo da u zraku visi i drugi gol Southgateovog tima. Ipak, Italijani su uspjeli održati se na minusu od “samo” jednog gola zaostatka.

Prvu pravu šansu Italijani su stvorili tek u 36. minuti i to najviše zahvaljujući upornosti Federica Chiese.

Tada je Chiesa lijepo probio i s desne strane ušao u sredinu, ali je potom nakon njegovog udarca lopta otišla tik pored stative gola Engleza.

I u drugom poluvremenu je Chiesa, možda uz Insignea, bio jedina svijetla tačka u igri Azzurra, a u 62. minuti je imao novu sjajnu šansu. Opet ju je iskreirao sam sebi, a na kraju ga je ovaj put zaustavio Pickford jako dobrom odbranom.

Odmah potom nakon kornera na drugoj strani prijeti John Stones, ali njegov šut glavom brani Gigi Donnarumma.

Kada se činilo da je bedem engleske odbrane neprobojan za Azzurre, oni su dokazali da to nije slučaj! U 67. minuti je izveden korner, Cristante je prebacio loptu glavom, a potom Verratti pogađa stativu. Lopta se odbila do Leonarda Bonuccija, koji se našao na pravom mjestu i poslao ju je u mrežu za 1:1 i erupciju oduševljenja 10 hiljada navijača Italije!

U 73. minuti je Italija mogla i do preokreta, ali Domenico Berardi nije uspio poslati loptu u gol iz odlične pozicije. Do kraja su Italijani bili bolji rival na terenu i bliže postizanju gola, ali to se nije desilo.

Do isteka regularnih 90 minuta nisu viđene ozbiljnije prilike pred niti jednim golom, pa je meč otišao u produžetke.

Ni tih novih 30 minuta igre nije donijelo ništa novo. Oba tima igrala su dosta oprezno i nisu previše riskirali, pa je jasno bilo da će pobjednika morati odlučiti jedanaesterci.

Penal dramu je otvorio Berardi, koji je bio siguran i Italija je povela 1:0. Potom je na kreč loptu namjestio Kane i poravnao na 1:1 iako je Donnarumma pročitao u koju će stranu pucati.

U drugoj seriji za Italiju je šutirao Belotti, a njegov udarac je zaustavio Pickford! Nakon toga Maguire pogađa i dovodi Engleze u vodstvo od 1:2 u penalima.

Treći penal za Italijane izveo je Bonucci i pogodio je za 2:2, a engleske navijače je potom rastužio Rashford kojie je pogodio samo stativu!

Bernardeschi je potom preuzeo odgovornost, te je šutirao po sredini i pogodio za prednost Italije od 3:2. Nakon toga Donnarumma sjajno brani udarac Sancha i dovodi Italijane na korak od trofeja.

“Meč loptu” je imao potom Jorginho, ali Pickford je uz pomoć stative zaustavio njegov pokušaj i Engleska je ostala u igri u ovoj infarkt završnici.

Ipak, potom je Donnarumma zaustavio pokušaj Sake i Italija je postala novi prvak Evrope pošto je mladi 19-godišnji fudbaler propustio priliku da vrati Gordi Albion u igru…

Drugi je to put da su Azzurri evropski prvaci, a Engleska će još čekati na svoju prvu titulu.

Euro 2020, finale:

Italija – Engleska 1:1 (Bonucci 67′ / Shaw 2′) 3:2 nakon penala

Stadion: Wembley. Gledalaca: 68.000. Sudija: Bjorn Kuipers (Holandija). Žuti kartoni: Barrella, Bonucci, Insigne, Chiellini, Jorginho (Italija). Maguire (Engleska)

Italija: Donnarumma, Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson (od 118. Florenzi), Barella (od 54. Cristante), Verratti (od 96. Locatelli), Jorginho, Chiesa (od 86. Bernardeschi), Insigne (od 91. Belotti), Immobile (od 55. Berardi).

Engleska: Pickford, Walker (od 120. Sancho), Shaw, Stones, Maguire, Rice (od 74. Henderson, od 120. Rashford), Trippier (od 70. Saka), Phillips, Mount (od 99. Grealish), Sterling, Kane.