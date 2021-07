Narandžasto upozorenje zbog vrućina za cijelu BiH, temperature do 41 stepen

Meteoalarm je za danas, zbog visokih temperatura, izdao narandžasto upozorenje za teritoriju cijele Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, ovo upozorenje jučer je bilo na snazi za dijelove BiH.“Vrijeme je opasno. Neuobičajene vremenske prilike su prognozirane. Šteta i ljudske žrtve su moguće. Budite oprezni i redovno se informirajte o očekivanim meteorološkim uvjetima. Budite svjesni rizika koji je neizbježan. Slijedite uputstva državnih tijela”, navodi se u objašnjenju Meteoalama.

S druge strane, iz Hidrometeorološkog zavoda FBiH najavili su da se danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna 34 do 41 °C. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 20, dnevna oko 36 °C.