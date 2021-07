Nogometaši Italije i Španije večeras odlučuju o prvom finalisti Eura

Večeras će stadion Wembley u Londonu biti domaćin prvog polufinalnog susreta Eura, u kojem se sastaju Italija i Španija.

Italijani u ovaj meč ulaze kao blagi favoriti s obzirom na to da su u nevjerovatnom nizu od 13 uzastopnih pobjeda i čak 32 utakmice bez poraza (27 pobjeda i 5 remija).

Italija je na Euru prikazala vjerovatno i najbolji nogomet, no veliki problem za selektora Roberta Mancinija će biti izostanak povrijeđenog Leonarda Spinazzole, te je pitanje koliko jednog od najboljih igrača Eura može zamijeniti Emerson Palmieri.

“Bit će izuzetno teško, posebno jer Španija igra drugačije od Belgije. Španija je godinama dominanta sila, čak i u ovom podmlađenom sastavu”, poručio je Mancini.

I njegov kolega na suprotnoj strani Luis Enrique ima jedan veliki problem zbog povrede Pabla Sarabije, no srećom po njega ima adekvatnu zamjenu u liku Danija Olma.

“Obje ekipe su do sada dominirale u svakom meču, a sada će to moći samo jedna. Bit će interesantno vidjeti koja će to ekipa biti. italija ima vrhunske igrače, ali su još jači kao ekipa. Napadaju i brane se svi zajedno, baš kao i mi. Za razliku od prijašnjih generacija, sada oni rade i visoki presing. Vidjet ćemo šta će se desiti”, poručio je Enrique.

Vjerovatni sastavi će izgledati ovako:

Italija: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile i Insigne.

Španija: Simon, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba, Koke, Busquets, Pedri, Moreno, Morata i Olmo.