Od 12. jula se otvara nekoliko graničnih prijelaza između BiH i Hrvatske

Svi građani Bosne i Hercegovine koji planiraju putovati i ljetovati u Hrvatskoj, od 12. jula će imati priliku prijeći granicu na nekoliko graničnih prijelaza na samoj granici sa ovom susjednom državom.

Ova odluka je donesena na sjednici Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prijelazima.

“Dakle, odobrava se privremeni međunarodni promet putnika preko stalnog graničnog prijelaza Gabela Polje 1- Gabela, zatim Kozarska Dubica – Hrvatska Dubica, Vaganj – Bili Brig i Hadžin Potok – Bogovolja u trajanju od tri mjeseca, odnosno, do održavanja naredne redovne sjednice”, naglasio je Hoffman.

Odlukom je utvrđeno i to da se odobrava privremeni međunarodni promet putnika preko stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet, a to je Čitluk – Jovića Most i Drinovačko Brdo – Slivno na period od dva mjeseca.

“Imamo također i odluku kojom se privremeno mijenja radno vrijeme sada na 24 sata stalnih graničnih prijelaza za pogranični promet Vinica – Aržano, Subašić – Dvorine, Tržačka Raštela – Kordunski Ljeskovac, Zagrad – Pašin potok, Lička Kaldrma – Podprolog u trajanju od tri mjeseca”, istakao je.

Kako kaže, granični prijelazi Čitluk-Jovića Most i Gabela su među najvažnijima za putnike.

“Gabela je inače granični prijelaz za pogranični promet, ali se nalazi u rejonu Doljana i bit će veoma važno rasterećenje za putnike. Tu je svakako i Čitluk koji se nalazi u rejonu Posušja, a koji će na isti način doprinijeti poboljšanju putovanja”, dodao je

Rasterećenje za ostale granične prijelaze

Hoffman je pojasnio da se ovakva odluka donijela prije svega kako bi se rasteretili postojeći granični prijelazi jer im je suština da se olakša promet putnika.

“S obzirom na to da je ljeto i u jeku turistička sezona, normalno je da je i saobraćaj preko svih graničnih prijelaza podignut na viši nivo. Ovom odlukom se rasterećuje promet putnika i robe preko graničnih prijelaza koji su i dosad bili u funkciji za za promet putnika, a sada će se otvaranjem ovih dodatnih prijelaza omogućiti putnicima da na fleksibilan i rasterećen način stignu gdje su se zaputiili”, poručio je Hoffman.