Palmer: 2021. godina je godina da se uvedu promjene

Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Uredu za Evropu i Euroaziju Matthew Palmer je, nakon sastanka s članovima Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH, Danas u Sarajevu izjavio novinarima da predstavnici ove radne grupe imaju i zadatak i obavezu, kao i predstavnici svih stranaka koji su članovi ove grupe, da rade na unapređenju izbornog zakonodavstva, da pojačaju njegovu nepristrasnost, transparentnost i da pojačaju povjerenje svih građana u izborni proces.

– To je ono što se nadamo da će postići kroz svoj rad – kazao je Palmer, dodajući da je 2021. godina, godina da se provedu sve ove promjene.

Po njegovim riječima, neophodno je provesti i ograničene ustavne reforme koje bi omogućile i provedbu svih relevantnih presuda kako Evropskog suda za ljudska prava tako i presuda Ustavnog suda BiH, a isto tako omogućila i neka tehnička unapređenja samog izbornog procesa.

– Kao što su brojne političke stranke, predstavnici civilnog društva i druge institucije uočile tokom provođenja izbora prošle, 2020. godine, u samom sistemu su uočene brojne potrebe za reformom, od transparentnosti, do funkcionalnosti, do pravičnosti sistema. Upravo je to ono na čemu je potrebno raditi kako bi se unaprijedio sistem za naredni izborni ciklus – smatra Palmer.

Napominje da je mnogo posla i diskusija pred Interresornom radnom grupom, te da je mnogo posla ostalo da se uradi.

Kaže da se najvažniji dio posla odnosi, između ostalog, i na provedbu svih preporuka koje je dao ODIHR i GRECO.

– Pozivamo međuresornu radnu grupu da angažuje obavezno i stučnost koja postoji u okviru Centralne izborne komisije BiH, civilnog sektora i međunarodnih organizacija, kako bi se za neredni izborni ciklus poboljšali i pravičnost i transparentnost izbora i omogućio odgovarajući pristup izborima svima – naveo je Palmer.

Napomenuo je da je OSCE ponudio da bude domaćin radnom sastanku koji bi bio organiziran između članova Interresorne radne grupe i predstavnika Venecijanske komisije, kako bi se u sve uključio i ODIHR i sa te strane stekla relevantna mišljenja i uputstva i pomoć.

Istaknuo je da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija stoje zajedno, rame uz rame, u nastojanju da pomognu ovaj proces.

Dodao je da je mnogo posla još potrebno uraditi, ali SAD i EU su partner i Interresornoj radnoj grupi i tu su kao i saveznici i najbolji zagovornici svih promjena koje je potrebno realizirati.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, kazao je da kada su u pitanju izbori 2022. godine, najvažnije je provođenje reformi u toku ove godine koje bi bile nepohodne kako bi se 2022. godine desili izbori koji bi bili transparentni, odgovorni, koji bi zadovoljavali standarde EU u toj oblasti.

– Isto tako je veoma važno da se svi politički lideri okupe oko istog stola i da razgovaraju. Isto tako, u te razgovore da uključe i konsultuju predstavike civilnog društva, CIK-a i međunarodne eksperte, sve s ciljem da imamo fer, pravične i transparentne izbore u 2022. godini – zaključio je Palmer.

Dodao je da je njihov cilj da podstaknu sve strane u ovom procesu da rade ka uspjehu.