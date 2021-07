Šantić: Bit će padavina u BiH, ali nema razloga za paniku

Poslije prizora poplava u Njemačkoj, teško je ne postaviti pitanje može li se u Bosni i Hercegovini desiti sličan scenarij. Problema s obilnim padavinama ima i u regiji. Za našu zemlju upaljen je narandžasti meteoalarm. Nevrijeme je ovog petka pogodilo nekoliko bh. gradova i općina.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele zemlje zbog lokalno očekivanih jačih pljuskova.

Međutim, meteorolozi optimistični. Bit će padavina, ali nema razloga za paniku.

“Neće biti baš tako dramatično. I u nedjelja i ponedjeljak bit će kiše. Uglavnom su to pljuskovi poslijepodne i u večernjim satima – bit će jačih i obilnijih pljuskova. Što se tiče plavljenja, to je lokalno. Bujični potoci ili u urbanim sredinama ako odvodi ne rade kako treba, to može poplaviti, ali nešto širokog obima ili katastrofalnije neće se desiti”, kaže Damir Šantić, meteorolog FHMZ-a.

