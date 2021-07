Savjeti i preporuke za učesnike Marša mira

Iz Nezuka kod Sapne za pet dana će krenuti kolona učesnika Marša mira prema Potočarima, gdje će biti obilježena 26. godišnjica genocida počinjenog u Srebrenici.

Na ovogodišnjem Maršu mira od Nezuka do Potočara, kojim se učesnici pohoda prisjećaju događaja iz jula 1995. godine, učestvovat će 56 organizovanih grupa iz BiH i inostranstva sa oko hiljadu i 300 učesnika. Prijaviti su se mogli do 1. jula, dok se pojedinci mogu prijaviti do pred sami polazak učesnika 8. jula u Nezuku kod Sapne. I ta aktivnost bit će organizovana u skladu sa epidemiološkim mjerama.

Crveni križ Tuzlanskog kantona će sa 85 volontera pružati pomoć učesnicima Marša mira. Biće raspoređeni u ekipe prve pomoći, sanitetske ekipe, te logističke ekipe. Dio aktivnosti se odnosi na distribuciju voća i vode za sve učesnike Marša mira.

Zaposlenici CK TK savjetuju učesnicima, posebno onima koji idu prvi put da se informiraju o što više detalja jer je riječ o dugoj i zahtjevnoj trasi puta.

– Adekvatna obuća i odjeća su svakako od velike važnosti. Također, naglasio bih da je od velike važnosti poštivanje uputa koje izdaje organizator događaja, te naravno uputa i smjernica od volontera Crvenog križa i ljekarskih, odnosno zdravstvenih ekipa. Ovdje naravno akcenat stavljamo i na poštivanje higijensko-epidemioloških mjera vezanih za pandemiju COVID-19 – izjavio je za Fenu uposlenik CK TK Abdurahman Aljić.

Prema najavama meteorologa, nakon sedmog jula očekuje se treći toplotni val, te će i temperature više od 30 stepeni biti izazov za učesnike. Vrlo važno je da se pored unosa dovoljnih količina vode, učesnici adekvatno zaštite kako ne bi došlo do pregrijavanja.

– Kada govorimo o toplotnom udaru, sunčanici, te drugim zdravstvenim problemima koji mogu biti izazvani visokim temperaturama zraka, jako bitno je unositi velike količine tečnosti (najbolje vode) kako ne bi došlo do dehidracije, te praviti češće pauze radi odmora. Također, prilikom dužeg boravka na suncu poželjno je nositi kačkete ili neki drugi oblik zaštite od sunca. Osim toga, za osobe osjetljivijeg tena preporučuje se i upotreba sredstava za zaštitu od sunčevog zračenja – izjavio je za Fenu Aljić.

Za one koji nisu pješačili preko Udrča, važno je da znaju kako većinski dio staze prolazi planinskim dijelovima i njenim obroncima, gdje postoji opasnost od mogućih ujeda gmizavaca, te nije preporučljivo skretanje sa staze.

– Što se tiče zmija, ljeto i vrsta terena kojim se kreću učesnici Marša mira je svakako znak za opreznost. Preporuka za sve učesnike jeste da se kreću čistim dijelovima staze, te da izbjegavaju nepregledne terene. Također, i ovde veliku ulogu ima oprema. Duboke, planinarske čizme su svakako bolja opcija od plitke obuće, planinarske gamašne su se pokazale kao dobra prevencija ugriza zmije – naveo je Aljić.

Svi oni koji žele učestvovati ove godine na Maršu mira pojedinačno, mogu se prijaviti i akreditovati na dan polaska u vremenu od 7 do 8.30 u Nezuku.