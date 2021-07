Stanje na cestama / Izmjenjen režim saobraćaja na brojnim putevima u BiH

Na graničnim prijelazima dolazi do pojačanog prometa vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, navode iz BIHAMK-a.

Zbog visokih dnevnih temperatura, preporučuju da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

Zbog radova na mostu na dionici autoputa A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

U toku su radovi na rekonstrukciji silaznog kraka petlje Visoko iz pravca Sarajeva i uključnog kraka iz Visokog prema Zenici, na autoputu A-1, zbog čega se saobraća usporeno, jednom trakom.

U toku su radovi u tunelu Crnaja (Konjic-Jablanica) zbog čega se u vremenu od 20 do 05 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radovi se izvode u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija (dionici Simin Han-Caparde), gdje se saobraćaj od 22 do 06 sati obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila obustavljen saobraćaj.

ZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Srebrenik-Orašje (u naselju Ćehaje), zbog izgradnje kružne raskrsnice, u vremenu od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

M-4

Tuzla-Kalesija,zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se u vremenu od 22 do 06 sati obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, dok putnička vozila iz smjera Kalesije saobraćaju obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se usmjeravaju na alternativni pravac preko Dubrava.

M-5

Bosanski Petrovac, zbog radova na rekonstrukciji raskrsnice M-14.2 i M-5, saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

M-16

Livno-Šuica (Stežanj-Trivunova krivina), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično, uz moguće povremene kraće obustave.

M-17

Konjic-Jablanica, zbog radova u tunelu Crnaja u noćnim satima (20-05 sati) saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Buna-Tasovčići, zbog izgradnje mosta Počitelj saobraća se usporeno.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

M-17.3

Hutovo-Stolac, zbog radova u mjestu Cerovica saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-18

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

REGIONALNI PUTEVI

R-415 Jezero-Šipovo, zbog sanacionih radova moguće su povremene obustave saobraćaja od 07 do 17 sati, po potrebi, u trajanju do jedan sat.

R-426 Hutovo-Ravno (Velja Međa-Trnčina), zbog izvođenja radova saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće povremene obustave.

R-445 Semizovac-Ilijaš (Malešići-Stari Ilijaš), zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice, od 07 do 17 sati, saobraća se usporeno.

R-448 Goražde, zbog radova na mostu preko rijeke Drine obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave putnička vozila, kao i teretna vozila do 7,5 tona, preusmjerit će se na most Alije Izetbegovića, dok će vozila teža od 7.5 tona usmjeravati ulicama Alije Hodžića i Maršala Tita, a u suprotnom smjeru ulicama Mehe Drljevića-Kulina bana i Alije Hodžića.

R-456 Sapna-Priboj (dionica između Sapne i Goduša) zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

R-458 Površnica-Lopare-Čelić, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na put Lopare-Priboj-Banj Brdo.

R-466 Ćatići-Kraljeva Sutjeska, zbog radova na izgradnji mosta preko rijeke Trstionice u Kraljevoj Sutjesci putnička vozila saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok se teretna vozila preusmjeravaju na dionicu Kakanj-Tršće-Ponijeri.

R-467 Olovo-Zavidovići, zbog deminiranja na deminerskom radilištu Solun-Crni potok, od 08:15 do 15:05 saobraćaj se obustavlja u trajanju do 30 minuta (i propušta 10 minuta).

R-469 Banovići-Ribnica, zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice na izlazu iz Banovića prema Ribnici (raskrsnica sa lokalnom cestom za Hrvate i Mrljeviće) saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

KANTON SARAJEVO

– Zbog provođenja pilot projekta pretvaranja dijela saobraćajnice u pješačku zonu, dolazit će do obustave saobraćaja u ulici Rustempašina (od raskrsnice sa ulicom Ibrahima Ljubovića do ulaska u autobusni terminal Ilidža). Obustava saobraćaja aktuelna je svakog vikenda od petka od 17 sati do ponedjeljka do 05 sati.

– Zbog radova na rekonstrukciji ulice Hamdije Kreševljakovića (na dijelu od spoja sa terminalom „Drvenija“ do raskrsnice sa ulicom Isa-bega Ishakovića) u terminu od 08 do 16 sati saobraća se usporeno-jednom trakom. U terminu od 23 do 05 sati saobraćaj će u ovom dijelu ulice biti obustavljen.

– Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, u vremenu od 07 do 16:30 sati, etapno se obustavlja saobraćaj u ulici Jukićeva.

– Zbog izvođenja radova, u vremenu od 08 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Tepabašina.

– Zbog sigurnosti učesnika u saobraćaju i sanacije klizišta od 00 do 24 sata obustavlja se saobraćaj u ulici Kenana Brkanića.

– Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Čekaluša, Bistrik, Džemala Bijedića (kod br.26,28 i 30), Nedima Filipovića (kod br.1), Marka Marulića, Budakovići, Hamdije Kreševljakovića (od terminala Drvenija do raskrsnice sa ulicom Ćumurija), Skenderpašina, Soukbunar, Zlatnih ljiljana, Posavska, Adema Buće, Novopazarska, Smaila Šikala, 24.juni, Tome Mendeša, Mustafe Behmena, Safeta Zajke i Kolodvorska.

VISOKO

Zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj na dionici regionalnog puta R-445 pansion „Mušinbegović-BP „HIFA“. Putnička vozila iz smjera Kaknja koriste lokalnu cestu kroz naselje Zimča do marketa „Seno“ u Moštru, a iz smjera Visokog lokalnu cestu kroz naselje Očazi, pored firme „Asfaltgradnja“.

MOSTAR

– Zbog radova za saobraćaj je zatvoren dio ulice Kralja Tomislava (Avenija), od raskrsnice ulica Rudarska i Kneza Višeslava-vrh Avenije do raskrsnice sa ulicom Stjepana Radića.

VELIKA KLADUŠA

Zbog održavanja manifestacije Kladuško ljeto 2021, obustavlja se saobraćaj na Trgu mladih (od 22.07. do 08.08. od 19 do 01 sati) i preusmjerava na alternativne pravce, saopćeno je iz BIHAMK-a.