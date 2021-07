Stiže novi toplotni val, temperature u BiH do 40 stepeni

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kao i Hidrometorološkog zavoda RS-a, u narednim danima očekuje nas novi toplotni val, a temperature će u pojedinim područjima rasti i do 40 stepeni.

Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura 25 do 31, na jugu i sjeveru do 34 stepena.

U Sarajevu će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom oko 16, a najvišom dnevnom oko 26 stepena.

Za srijedu je izdato žuto upozorenje zbog visokih temperatura, posebno u sarajevskoj regiji gdje će maksimalna temperatura iznositi do 34°C. Mogući su zdravstveni rizici među ranjivim skupinama ljudi – starijim i vrlo mladim ljudima.

Tokom dana će biti pretežno vedro uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura iznosit će od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna 30 do 36, na jugu 38 stepeni.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna od 32 do 37, na jugu do 39 stepeni.

Za petak se očekuje sunačno vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, razvojem oblačnosti očekuje se i kiša ili kratkotrajni pljusak.

Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna 32 do 37, na jugu do 40 stepeni.

Uzrok novog toplotnog vala je kao i kod prethodnih topao vazduh koji dolazi iz Afrike zbog kojeg možemo do daljnjeg očekivati tropske dane, ali i noći.