Troskovi zivota rastu / Poskupljenja guraju građane BiH sve dublje u siromaštvo

Građani BiH kažu da, više nego ikada do sada, primjećuju kako troškovi života rastu i kako se cijene neprimjetno, preko noći, mijenjaju u korist trgovaca, naravno, ne u korist kupaca i potrošača. Najavljuju se poskupljenja mesa i suhomesnatih proizvoda.

Više cijene goriva još više zatežu lanac poskupljenja. Životne i egzistencijalne karike u vrijeme pandemije dovedene su do pucanja, piše Večernji list BiH.

Posljedica pandemije koronavirusa u određenom dijelu je i borba na svjetskom tržištu roba. Nestašica, a samim tim i poskupljenje sirovina, promijenit će tokove svjetskog, ali i domaćeg gospodarstva. Tržišna pravila ponude i potražnje koja smo poznavali prije, kako kažu ekonomisti, više ne vrijede! Uslijed smanjenja gospodarske aktivnosti s kojim smo bili suočeni u jeku pandemije koronavirusa, očekivan bi bio porast cijena gotovih deficitarnih proizvoda i energenata, ali ne u tolikoj mjeri i sirovina.

Ipak, na svjetskom tržištu vlada nestašica čelika, obojenih metala, električnih provodnika, plastičnih masa. Teško je doći do robe s kineskog tržišta. S poskupljenjima je suočena i prehrambena industrija. Skuplji su suncokret, pšenica, jestivo ulje, sve je poskupjelo, od plastike do prehrambenih proizvoda. Tržišni trendovi sada ukazuju na to da se sasvim sigurno mogu očekivati značajna povećanja cijena guma za automobile i komercijalna vozila, budući da je u posljednje vrijeme došlo do značajnih povećanja cijena u cijelom lancu proizvodnje i opskrbe.

I ovo će biti značajan udar na građane jer neće samo biti teže kupiti gume za osobni automobil, gume su ukalkulirane i u svaki prijevoz roba. Građane, osobito one s niskim primanjima, koji su najbrojniji, već odavno hvata panika kako će idućih mjeseci ili pak dana preživjeti.

Apel vlastima

– Osnovne namirnice su poskupjele preko noći, od ulja, mliječnih proizvoda i kemije. Sve je poskupjelo od 30 do 40 feninga pa naviše. Sve se to nakupi kada dođete na blagajnu. Mnogi koji dođu iz Njemačke i Austrije čude se i pitaju od čega mi živimo. Nemoćni smo. Moramo kupiti ono osnovno, moramo platiti režije. Sila Boga ne moli – kaže umirovljenica Vera.

Savez sindikata RS-a smatra da bi se smanjenjem marže moglo ublažiti nekontrolirano poskupljenje osnovnih životnih namirnica, nafte i naftnih prerađevina. Pozvali su Vladu RS da preispita uredbu o ograničavanju marže u prometu robe, a kao razlog tome navode svakodnevna poskupljenja posljednjih nekoliko mjeseci.

Iz Saveza su ukazali na poskupljenja brašna i proizvoda od brašna, mlijeka i mliječnih proizvoda, masti i ulja, mesa i mesnih prerađevina, a ističu i da se od jeseni očekuje novi val skoka cijena, zbog čega smatraju da treba ograničiti maržu. Očekuju da se tako pomogne građanima kako bi imali što manje posljedica na kućni proračun. Dok cijene divljaju, plaće ostaju iste pa je preživjeti sve teže.•