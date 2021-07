Vreline / Paklen dan je pred nama, meteorolozi objavili ozbiljno upozorenje!

“Vrijeme je izuzetno opasno. Iznimno intenzivan meteorološki događaj je prognoziran. Velika šteta i nezgode su moguće na velikom području i to u većini slučajeva s opasnošću po život. Često se informišite o očekivanim meteorološkim uvjetima i rizicima. Slijedite naredbe i savjete date od strane vaših državnih tijela u bilo kojim uvjetima i budite spremni na izvanredne mjere.”

Navodi se ovo danas u CRVENOM meteororološkom upozorenju, koje je, zbog očekivanih vrelina, upaljeno za područja Mostara, Trebinja, Foče i Višegrada.

Za ostatak države, na snazi je narandžasti upozorenje.

Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 16; Grude, Ivan-sedlo i Sokolac 17; Bugojno 19; Bihać i Sarajevo 20; Prijedor i Sanski Most 21; Banja Luka, Tuzla i Zenica 22; Bijeljina, Doboj i Gradačac 23; Mostar i Trebinje 25°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 942Pa, za 1hPa je manji od normalnog i ne mijenja se.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 38°C, na jugu do 41°C. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 37°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Poslije podne lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 39°C, na jugu zemlje do 41°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 39°C.

U ponedjeljak u Bosni umjerena naoblaka, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C, na jugu zemlje do 37°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.