Vremenska prognoza za vikend

U našoj zemlji očekuje se umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna 23 do 29, na jugu do 33 °C.

U subotu u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima Bosne veći dio prijepodneva pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna 22 do 28, na jugu do 32 °C.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima u Bosni je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna 24 do 310 na jugu do 34 °C.

U ponedjeljak oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 24, a dnevna 22 do 28, na jugu do 32 °C.