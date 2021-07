Za vikend pljuskovi i grmljavina

Danas će u Bosni i na sjeveru Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje naoblake u drugom dijelu poslijepodneva. U ostatku zemlje sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne, na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine očekuju se pljuskovi i grmljavina. Lokalno na istoku Bosne je moguće jače grmljavinskom nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu od 30 do 36 °C.

U nedjelju 11.07.2021., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Hercegovini pretežno sunčano, osim na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku gdje su mogući poslijepodnevni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna 24 do 30, na jugu do 35 °C