Za vikend vrhunac toplotnog vala: A u nedjelju stiže hladna fronta na Balkan

Pritok vruće zračne mase s juga podigao je temperature u regiji do iznimno visokih vrijednosti koje na jugu regije dosežu a ponegdje i prelaze prosječnu klimatološku vrijednost uvećanu za dvije standardne devijacije.

Tako je primjerice jučer najviša temperatura u Hrvatskoj na DHMZ postajama izmjerena u Imotskom (39°C), a prema istoku regije bilo je još toplije (Gevgelija u Sjevernoj Makedoniji 43,3°C).

Balkanski poluotok bit će i idućih dana u središtu pažnje s obzirom na ekstremne vrućine, a moguće je da temperatura dosegne i 44-45°C u najtoplijim krajevima regije, piše Meteoadriatic.

Nad Atlantikom se u ovim trenucima s juga prema Islandu pruža greben, a takav položaj anticiklonalne cirkulacije, udaljen dovoljno zapadno od europskog kopna, omogućit će spuštanje hladnije zračne mase sa sjevera prema Europi tijekom idućih dana. U kombinaciji s vrućim zrakom nad Sredozemljem i Balkanskim poluotokom, formirat će se prostrana frontalna zona od Gibraltara do Ukrajine i postupno tijekom nedjelje prelaziti preko naših krajeva na jugoistok. Uz povišene parametre nestabilnosti te smicanja vjetra u području frontalne zone, očekuje se umjereno povećanje vjerojatnosti za oborine i lokalna grmljavinska nevremena.

Ipak, iz Sredozemlja će u srednjoj troposferi pritjecati relativno suha zračna masa prema našem području, pa se očekuje da naoblaka i oborine neće biti glavno obilježje promjene vremena u regiji. Glavnina oblačne zone i značajnih oborina zadržat će se u alpskom području i Sloveniji gdje dođe do najvećeg zadržavanja svježe i vlažnije atlantske zračne mase, a istovremeno će prema jugoistoku vjerojatnost za kišu biti sve manja. Promjenu vremena ponajviše će okarakterizirati zahlađenje s nedjelje na ponedjeljak, što će biti uvod u osjetno svježiji novi tjedan.

Nakon jednodnevne pauze od konvektivnih oluja na sjeveru Italije i u alpskom području, danas će se ponovo aktivirati ta regija. Dio oborinske zone krajem dana te osobito u noći može zahvatiti i krajnji sjever Slovenije.

I sutra će biti slično, uz značajna grmljavinska nevremena u području Austrije kao i sjeverne Italije, a poneki rijedak pljusak s grmljavinom nije isključen u Sloveniji, sjevernoj Hrvatskoj, te uz još manju vjerojatnost u Istri, te brdskom području BiH. U nedjelju očekujemo više oblaka i prema jugoistoku regije, ali oborine će ipak biti rijetke. Mogući su rijetki grmljavinski pljuskovi bilo gdje u regiji. Vjerojatnost za njihovu pojavu će biti najveća u Sloveniji i na zapadu Hrvatske, te osjetno manja prema jugoistoku. U noći na ponedjeljak u Sloveniji i na sjeverozapadu Hrvatske bit će pretežno oblačno, povremeno uz “jesenju” kišu.

Do nedjelje će biti vrlo toplo i vruće. Najviše dnevne temperature u Hrvatskoj dosezat će ponegdje 38 do 39°C, u nedjelju na istoku i jugu i do 40, a u Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, na Kosovu te u Sjevernoj Makedoniji mjestimice i više od 40°C. Kako smo već naglasili u uvodu, s obzirom na već izmjerenu temperaturu veću od 43°C u Sjevvernoj Makedoniji, nije isključeno da lokalni ekstremi u tom području dosegnu i 44 ili 45°C, najvjerojatnije u nedjelju, kad se očekuje i najtoplija zračna masa iznad Balkanskog poluotoka. Znatan pad temperature slijedi u nedjelju i ponedjeljak, pa će tako već u noći na ponedjeljak u kopnenim krajevima Hrvatske i Slovenije te u višim krajevima BiH, ponegdje zahladiti na ispod 15°C.

Danas i sutra će zapuhati većinom umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a u nedjelju će vjetar pojačati na umjeren do jak. Navečer i u noći na ponedjeljak očekujemo okretanje vjetra na sjeverozapadni kvadrant uz prodor hladnije zračne mase. Zahlađenje će se time osjetiti već danju na zapadu regije, a osobito u području Slovenije gdje se očekuje i najviše naoblake. Nakon toga, navečer i u noći na ponedjeljak značajan pad temperature sa sjevernim vjetrovima širit će se prema jugoistoku.

U ponedjeljak i utorak će tako biti bitno svježije vrijeme koje bi se moglo nastaviti još koji dan, tako da bi početak kolovoza mogao proći bez novih toplinskih ekstrema. Prema srednjeročnim modelima, izražen ciklonalni vrtlog sa središtem daleko na sjeveru podržavat će pritjecanje svježije zračne mase cijeli idući tjedan, ponajviše na sjeverozapad regije, dok će južniji predjeli biti pod njegovim manjim utjecajem i stoga nešto topliji. U takvim uvjetima očekujemo i povremeno povećanu naoblaku kao i moguću mjestimičnu kišu.