BiH dobila 602 miliona maraka pomoći MMF-a, ali će morati vratiti samo 301 hiljadu maraka

Bosna i Hercegovina od jučer je bogatija za 602 miliona maraka sredstava od Međunarodnog monetarnog fonda, a koja bi trebala biti utrošena na jačanje ekonomije u vremenu krize, kao i na nabavu medicinske opreme.

Iz Centralne banke BiH ranije su potvrdili kako je MMF doznačio sredstva na račun Centralne banke, a po osnovi alokacije specijalnih prava vučenja (SDR) u iznosu od 254,182.273 SDR, piše Večernji list BiH. Protuvrijednost U skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima, CB BiH će, kao fiskalni agent Bosne i Hercegovine, za doznačena sredstva odobriti protuvrijednost u iznosu od 602,540.349,06 KM na depozitni račun po MMF transakcijama – glavni račun Ministarstva financija i riznice BiH.

Centralna banka Bosne i Hercegovine će, potvrdili su, vršiti raspodjelu sredstava na bazi odgovarajuće upute Ministarstva financija i riznice BiH kao vlasnika računa. Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH, osvrnuo se u izjavi za Večernji list na odluku MMF-a objasnivši da je alokacija SDR-a u iznosu od 650 milijardi dolara injekcija koja će pomoći svijetu u borbi protiv krize izazvane COVID-19. – Ova injekcija dodatne likvidnosti osnažit će povjerenje i ojačati otpornost globalne ekonomije. Zemlje članice MMF-a dobile su svoje SDR alokacije 23. 8. 2021. Bosna i Hercegovina je od ukupnog iznosa alokacije od 650 milijardi dolara dobila ekvivalent od oko 305 miliona eura – naglasio je Jewell. Pritom je potvrdio kako SDR alokacija nije kredit. Međutim, dodaje, korištenje SDR alokacije nije u potpunosti besplatno.

– Ako Bosna i Hercegovina zamijeni svoje SDR-ove za euro ili neku drugu valutu, morat će platiti tzv. SDR kamatu na konvertirani iznos. Trenutačno ta SDR kamata iznosi 0,05% – zaključio je Jewell. Način raspodjele s obzirom na to da je iznos koji BiH dobiva 602,5 miliona maraka, uvrštavanjem spomenute kamate dolazimo do nešto više od 301 hiljada maraka, koliko će BiH morati platiti. Istodobno, zbog aktuelne političke krize bilo je postavljeno i pitanje na koji će se način podijeliti sredstva u situaciji u kojoj državne institucije ne funkcioniraju.

No, nadležni ističu kako se novac može raspodijeliti sukladno ranijim odlukama. Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik potvrdio je tako jučer kako već postoji odluka o raspodjeli sredstava Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za sanaciju posljedica pandemije. Sukladno njoj, RS bi trebao dobiti 38 posto sredstava, Distrikt Brčko jedan ili dva posto, a ostatak Federacija BiH. – To je osnova na kojoj treba izvršiti raspodjelu ili će to pitanje zapasti u probleme, ali ako se budemo držali dogovora koji smo imali ranije, onda je situacija ovakva jer su sredstva i namijenjena za sanaciju posljedica pandemije – naglasio je Dodik. U kontekstu ove financijske pomoći on je naveo kako su u pitanju sredstva koja se dulji niz godina koncentriraju i ona se doznačavaju kao pripadajuća sredstva BiH, odnosno nije u pitanju kredit, ona se neće vraćati niti će se na njih plaćati kamata, BiH će jedino platiti konverziju iz valute u valutu.•