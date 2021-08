BiH godišnje gubi 710 miliona eura na mladim obrazovanim ljudima koji napuštaju zemlju

Trend iseljavanja stanovništva iz Bosne i Hercegovine nastavljen je protekle i ove godine unatoč teškoj situaciji uvjetovanoj lošom epidemiološkom slikom prouzročenom pojavom i širenjem koronavirusa. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini, u prvih šest mjeseci ove godine BiH je napustilo 85.000 osoba. Među njima najviše mladih. Podaci iz 2019. godine pokazuju da približno 450.000 državljana Bosne i Hercegovine boravi u zemljama Europske unije, navodi se u publikaciji, a odlazak prvenstveno mlađe populacije, uz povećanje broja umirovljenika, dodatno komplicira ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini, piše Večernji list BiH.

Rezultati studije

Mladi su svjesni teške situacije iz koje izlazak pronalaze samo izvan granica BiH. Za to vrijeme BiH puni proračun novcem od ispisnica iz knjige bh. državljana, a kojih je sve više. Dok vlast ignorira ovaj problem, Bosna i Hercegovina sve više postaje zemlja staraca. Koliko zapravo odlazak mladih školovanih osoba košta BiH? – Fakultetsko obrazovanje jednog mladog čovjeka u BiH stoji oko 29.000 eura. Kako smo došli do tog broja? Promatrali smo jednu mladu osobu koja je školske 2001. krenula u prvi razred, ona je završetkom osnovne škole generirala trošak od oko 13.000 eura. Kažem trošak, a to je investicija koju je BiH uložila u tu mladu osobu da završi osnovnu školu. Poslije se taj trošak od 13.000 eura završetkom srednje škole popeo na oko 20.000 eura, da bi završetkom fakulteta, pod pretpostavkom da je ta mlada osoba za pet godina završila fakultet, taj trošak iznosio 29.000 eura, dok jedan doktor znanosti u prosjeku košta oko 43.000 eura.

A evo kako ti podaci glase za RS. Trošak za osnovnu školu je oko 13.500 eura, što je malo iznad prosjeka za cijelu BiH. Što se tiče srednje škole, trošak iznosi 19.779 eura, nešto malo ispod prosjeka, za visokoobrazovanog pojedinca u RS-u taj trošak iznosi oko 29.200 eura, malo iznad prosjeka za čitavu BiH – kazao je u razgovoru za Buku Nenad Jevtović, ravnatelj Instituta za razvoj i inovacije i jedan od autora studije “Troškovi emigracije mladih iz BiH”. Kada se ove brojke pomnože s brojem ljudi koji odu, kaže, dolazi se do brojke od 710 miliona eura godišnje. Toliko je uloženo u mlade obrazovane osobe koji svoja stečena znanja i vještine koriste u drugim zemljama.

Dobivaju gotov kadar

Ljudi zbog nezadovoljstva stanjem u BiH i ostalim zemljama zapadnog Balkana emigriraju čak i ako nisu egzistencijalno ugroženi. S ovih prostora emigriralo se 60-ih i 70-ih, odlazilo na različite fizičke poslove u istoj toj Njemačkoj koju i sada spominjemo, a i danas je tako, samo što odlaze i ljudi koji su dobro situirani jer su nezadovoljni uvjetima i kvalitetom života. – Pokušavala sam u BiH na mnogo mjesta, slala molbe, upite za posao, ali sam uvijek dobivala negativan odgovor. Kratko sam radila, pokušavala naći sebe, ali sve je to bilo nešto gdje se nisam vidjela. Kad sam shvatila da nemam budućnosti sa svojom strukom u BiH, spakirala sam kofere i stigla u Njemačku”, kazala je mlada visokoobrazovana djevojka koja je napustila BiH.