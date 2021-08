Danas kiša, biometeorološke prilike nepovoljne

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima. Više padavina u zapadnim, sjeverozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 24 °C

Nepovoljan uticaj vremenskih prilika očekuje se na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima. Oblačno i tmurno vrijeme uz padavine će kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovati poteškoće vezane uz njihove bolesti i reakcije u vidu glavobolje, nervoze, reumatskih bolova, malaksalosti i slično.