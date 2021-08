Danas konačno kiša – sutra ujutro 10 stepeni: Objavljena i prognoza do petka

Konačno, za našu zemlju danas nije na snazi narandžasti meteoalarm zbog vrelina.

Meteoalarm jeste upaljen, ali je žuti, i to zbog očekivanih vrućina samo na područjima Mostara i Trebinja,

Ipak, žuti meteoalarm zbog očekivanog grmljavinskog nevremena upaljen je za područja Sarajeva, Banje Luke, Mostara, Tuzle, Foče, Višegrada i Livna.

Jutros je oblačno na području Krajine. U većem dijelu zemlje je pretežno sunčano.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 14; Bugojno 18; Bihać, Bijeljina, Drvar, Prijedor i Tuzla 20; Gradačac, Ivan-sedlo, Jajce i Sanski Most 21; Banja Luka, Doboj i Grude 22; Livno, Mostar i Zenica 23; Sarajevo 24; Trebinje 25°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 938Pa, za 6hPa je manji od normalnog i raste.

Danas u Bosni postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini većinom mala do umjerena naoblaka. Lokalni pljuskovi se očekuju od sredine dana prema večernjim satima na zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. U Hercegovini poslije podne pljuskovi su najizgledniji na sjeveru, a mogući su i na zapadu i istoku. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća na području Krajine. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar sjevernog smjera. U Hercegovini vjetar veći dio dana južnog smjera, a poslije podne mijenja smjer na sjever. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30°C, na jugu zemlje do 35°C. U Sarajevu sunčano prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30°C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijedak lokalni pljusak je moguć u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. U drugoj polovini dana postepeno razvedravanje sa zapada prema istoku zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26°C, na jugu zemlje do 32°C.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama u Bosni će biti i magle u jutarnjim satima. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29°C, na jugu zemlje do 33°C.

U petak u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 34°C, javlja Federalna hidrometeorološki zavod.