Danas oblačno i sunčano: Poslije podne lokalni pljuskovi i grmljavina

Na području Trebinja, Mostara i Foče danas je na upaljen žuti meteoalarm zbog visoke dnevne temperature.

Maksimalna temperatura vazduha na području Trebinja i Foče biće od 32 do 35, a u Mostaru između 32 i 34 stepena.

Na području Foče za danas je prognozirana i grmljavina.

Žuto upozorenje znači da vrijeme može biti potencijalno opasno.

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 08 sati: Sokolac 12 stepeni, Bjelašnica 13, Ivan-sedlo 14, Bugojno i Srebrenica 15, Grude i Livno 16, Bihać, Doboj, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo i Zvornik 17, Banja Luka i Tuzla 18, Gradačac i Zenica 19, Bijeljina 20, Trebinje 22, Mostar 23 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu je iznosio 945 milibara, za 3 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, prolazno i pretežno oblačno. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom u sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stepeni.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna oko 31 stepen.

4. augusta 2021. godine u srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepena.

5. augusta 2021. godine u četvrtak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.

6.augusta 2021. godine u petak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.