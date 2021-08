Danas počinje isplata jednokratne pomoći za penzionere

Penzioneri u Federaciji BiH sutra će uz julsku penziju dobiti i jednokratnu pomoć odlukom Vlade FBiH od 100 i 120 KM. Penzioneri koji primaju penzije u visini do zagarantovae dobit će po 120 maraka, dok će penzionerima iznad iznosa zagarantovane do najviše penzije biti isplaćeno po 100 KM. Za isplatu jednokratne pomoći osigurano je 45 miliona KM i to zahvaljući pozitivnom poslovanju federalnog Zavoda PIO/MIO, koji je ove godine zabilježio suficit od 90 miliona KM.

„Njima će to značiti dosta, a svaka marka znači. To je otprilike u iznosu prošlogodišnjeg povećanja penzija u iznosu od 2,8 posto, međutim mi se borimo za povećanje penzija za povećanje osnovice i za povećanje procenta isplate penzija u odnosu na prosječnu isplaćenu platu u Federaciji“,ističe Haso Halilović, predsjednik UO Udruženja penzionera TK.