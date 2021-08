Danas pretežno oblačno uz lokalne pljuskove

U Bosni i Hercegovini prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijedak lokalni pljusak je moguć u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. U drugoj polovini dana postepeno razvedravanje sa zapada prema istoku zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26, na jugu zemlje do 32 stepena, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Postepeni prolazak fronte uslovljava relativno nepovoljne biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Ipak, uz više svježine biće ugodnije u odnosu na protekli period obzirom da će temperature biti umjerenije. Povećana naoblaka, uz mjestimične slabe padavine, ponajviše će djelovati na lošije raspoloženje. Moguće su poteškoće kod hroničnih bolesnika i meteoropata.

Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama u Bosni će biti i magle u jutarnjim satima. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29, na jugu zemlje do 33 stepena.

U petak se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.