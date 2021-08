Danas sunčano, od sutra opet pripremite kišobrane

U BiH danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle i niske naoblake. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Posvetiti pažnju odijevanju

Stabilno vrijeme uzrokuje povoljne biometeorološke prilike. Uz sunčano vrijeme većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti. Tokom jutra preporučljivo je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju.

Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne i u večernjim satima u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28.

U srijedi oblačno s kišom

U srijedu u Bosni pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima u većini područja. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 18 do 23, na jugu do 29 stepeni.