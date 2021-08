Danas sunčano, saznajte kad će vam trebati kišobrani

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33°C, na jugu zemlje do 36°C.

U nedjelju, 22.08.2021., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C, na jugu zemlje do 36°C.

U ponedjeljak, 23.08.2021., već prije podne se očekuje naoblačenje na području Krajine i u drugoj polovini dana oblačnost bi se širila na ostale dijelove Bosne. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Od večernjih sati i tokom noći na utorak širom Bosne se očekuje kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka u Bosni uglavnom između 29 i 33°C, u Krajini od 24 do 28°C, a na jugu zemlje od 33 do 36°C.

U utorak, 24.08.2021., u Bosni oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini većinom umjerena naoblaka, pljuskovi su mogući na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 28°C, na jugu zemlje do 30°C, informišu iz FHMZBiH.