Danas temperature do 40 stepeni, osvježenje stiže u srijedu

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura 32 do 38, na jugu do 40 °C.

U nedjelju 15.08.2021., sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 41 °C.

U ponedjeljak 16.08.2021., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 35 do 41 °C.

U utorak 17.08.2021., jutro u Krajini pretežno oblačno, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana porast naoblake u Bosni. U Hercegovini naoblačenje u večernjim satima. Poslije podne i u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se u većini područja. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dneva u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne od 24 do 31 °C. U Hercegovini dnevna temperatura od 28 do 34 °C.

U srijedu 18.08.2021., jutro oblačno sa kišom. Tokom prijepodneva prestanak padavina i razvedravanje na sjeverozapadu Bosne. U ostatku zemlje prestanak padavine poslije podne uz postepeno smanjenje naoblake. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 17 do 23, na jugu od 25 do 30 °C, informišu iz FHMZBiH.