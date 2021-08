Goran Čerkez o planovima: Kako bi mogao izgledati ulazak u objekte u FBiH

U Federaciji Bosne i Hercegovine traju intenzivni razgovori o mogućnosti uvođenja obaveznog posjedovanja potvrde o vakcinaciji, negativnom PCR ili antigenskom testu prilikom ulaska u objekte, potvrdio je Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva za javno zdravstvo.

Očekivati je da će se nešto tako slično desiti.

“Mi vodimo razgovore u nekoj formi da krenemo sa tim načinom. Mi ćemo naravno tražiti da imamo jedan širi konsenzus oko svih tih pitanja. Moram reći da smo određene razgovore vodili i sa Udruženjem poslodavaca Federacije BiH, neformalne razgovore imali smo i sa dijelom hotelijera, dijelom ugostitelje.

Za sada vidimo da postoji prilično dobra podrška za uvođenje i u Bosni i Hercegovini nekog sličnog sistema”, rekao je Čerkez.

Postoji, kaže, mogućnost uvođenja i dualnog sistema što znači da u neke objekte možete biti po mjerama koje su već sada, koje određuju osim one epidemiološke distance i svega i broj ljudi.

Treba imati u vidu, kaže, “bez obzira da li će to ovdje u BiH brzo biti donijeto ili ne, da se ne može nigdje ići ni putovati, niti se ponašati na međunarodnom planu bez tih osnovnih mjera”.

“Prije svega je jako bitno da se te mjere gledaju na način da su to mjere vraćanja u normalni način života, a ne da su neke restriktivne mjere. U krajnjem slučaju države su se na taj način štitile već duži vremenski period jer vi niste nigdje u Evropi putovati ako nemate jedan od tri elementa koji su jako bitni. Već duži vremenski period u mnogim, pa i u najrazvijenijim evropskim zemljama upravo niste mogli ulaziti u mnoge objekte bez prethodnog testiranja. Tako da je to jedna dobra već evropska praksa koja se pokazuju.

Ona je vrlo stimulativna i sa te strane to je jedini mogući način vraćanju na onaj život koji smo imali 2019. godine”, poručuje Čerkez.

Govorio je i o tome gdje bi se eventualno novi modaliteti trebali primjenjivati, odnosno koji su to objekti i oblasti najizloženiji kada je u pitanju širenje virusa.

“To je u suštini tamo gdje se najviše širi zaraza, gdje ne možete ostvariti adekvatnu zaštitu i gdje ne možete adekvatno ostvariti sve epidemiološke mjere. To su prostori gdje nemate distancu, gdje nemate uvjeta gdje bi to sve ispoštovali i tamo gdje su zaraze, odnosno infekcije krenule, gdje su valovi kretali. Do sada se pokazuje ugostiteljstvo kao visok rizik.

Neću govoriti o klubovima i disko klubovima jer na neki način oni su bili cijelo vrijeme van upotrebe, bili su uglavnom zatvoreni. Bioskopi su bili uglavnom limitirani. To su one aktivnosti gdje vi svakodnevno ulazite i izlazite. Na neki način kada gledate tržne cente, često ljudi pitaju zašto ne oni. Tržni centri na neki način imaju vrlo male kontakte između ljudi. Međutim, s obzirom da se radi o delta soju koji je zarazniji i to značajno, dvostruko više nego prvi soj, i velika vjerovatnoća je kod ovog soja hospitalizacija onda i lakši prenos onda se postavlja pitanje gdje to ne treba prije nego gdje to treba”, kazao je Čerkez.

Cijeni, kaže, da je jako važno da svi sistemi i privredni i poslovni to prihvate, pa čak i da privatne kompanije to uvedu same radi sebe.

“Jer to je ujedno jedini način da zaštite svoju proizvodnju, svoje poslovno okruženje, odnosno to je jedini način da se pruži zaštita zdravlja stanovništva i tih ljudi koji rade, da stvorimo zdravu sredinu”, navodi Čerkez.

