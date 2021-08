I danas kiša, bio prognoza povoljnija

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva kiša se očekuje u većini područja. Poslije podne postepeni prestanak padavina osim u Posavini i Krajini. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 °C.

Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Povećana naoblaka i povremeni pljuskovi će remetiti ugođaj i uzrokovati uglavnom lošije raspoloženje kod većine ljudi. U drugom dijelu dana uz više sunčanih perioda, opšta slika će se popraviti. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene, pri tome bi hronični bolesnici trebali biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima tokom svježijih jutarnjih sati