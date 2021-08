I danas nas očekuje topal dan, ali pripremite i kišobran

Jutros je u sjevernim područjima Hercegovine pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.



Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 15; Ivan-sedlo 19; Bihać, Bugojno, Grude, Livno 20; Sanski Most, Sarajevo, Tuzla 21; Zenica 22; Gradačac 23; Mostar 26.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 945 hPa, za 1 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati uglavnom umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura 30 do 35, na jugu do 35 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura oko 32 °C.

U četvrtak 12. augusta 2021. godine, sunčano uz malu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 40 °C.

U petak 13. augusta 2021. godine, sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 41 °C.

U subotu 14. augusta 2021. godine, sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 42 °C.

U nedjelju 15. augusta 2021. godine, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 35 do 42 °C.