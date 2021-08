Ispovijest Muhameda Bešića: Okrenuo sam se vjeri, bolji sam čovjek nego ranije

Nekadašnji bh. reprezentativac, Muhamed Bešić (28), od ljeta je slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor s Evertonom.

Bešić je još uvijek u potrazi za novim klubom, a u razgovoru za Liverpool Echo otkrio je kako ne žuri s odabirom nove sredine, te kako se u potpunosti posvetio vjeri.

– Ne paničim oko pronalaska novog kluba jer vjerujem u Boga. Igrao sam dobro dvije sezone u Evertonu, ali mentalno nisam bio najbolji. Kupovao sam automobile, sve što sam želio. Kada sam se povrijedio svi su me zaboravili. Došli su novi treneri, a ovo je sve biznis. Tako to ide. Sjediš sam, imaš ugovor na pet godina, a svi su te zaboravili – rekao je Bešić i dodao:

– Taj period me natjerao da razmislim o životu. Uvijek sam bio musliman, ali nisam prakticirao vjeru. Kupovao sam automobile, tetovirao se… Nema ništa loše u tome da imaš četiri automobila u garaži, ali to više nije za mene. Nisam više takav.

– Sve se promijenilo. Još uvijek sam isti igrač, ali van terena je sve drugačije. Klanjam pet dnevnih namaza, postim ramazan što nikad ranije nisam činio – rekao je Bešić i kao primjer naveo Habiba Nurmagomedova (Khabib).

– Pogledajte Habiba. Odrastao je sa ocem i on je primjer kakav čovjek treba biti – ponizan. Bio sam takav, ali unutra nisam bio sretan. Protekle godine su me promijenile i da se nije sve ovo dešavalo, nikad se ne bih promijenio. Sad razmišljam drugačije. Tako je to kada ste mladi, samo razmišljate o materijalnim stvarima. Sve se promijenilo. Bolji sam nego ranije – poručio je Bešić.

(Avaz)