Košarkašice BiH u grupi sa Belgijom, Njemačkom i S. Makedonijom

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala je imena protivnika u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2023. u Sloveniji i Izraelu.

Košarkašice BiH uvrštene su u grupu A sa selekcijama Belgije, Njemačke i Sjeverne Makedonije.

Raspored svih grupa:

Grupa A: Belgija, Bosna i Hercegovina, Njemačka, Sjeverna Makedonija

Grupa B: Francuska, Ukrajina, Litvanija, Finska

Grupa C: Španija, Mađarska, Rumunija, Island

Grupa D: Turska, Slovenija, Poljska, Albanija

Grupa E: Srbija, Hrvatska, Bugarska

Grupa F: Rusija, Crna Gora, Danska, Austrija

Grupa G: Grčka, Velika Britanija, Portugal, Estonija

Grupa H: Italija, Slovačka, Luksemburg, Švicarska,

Grupa I: Bjelorusija, Češka, Nizozemska, Irska

Grupa J: Švedska, Latvija, Izrael

Kvalifikacije će se igrati u tri termina – od 11. do 14. novembra 2021., od 24. do 27. novembra 2022. i od 24. do 27. februara 2023. godine.

Na prvenstvo će se plasirati pobjednici grupa i četiri najbolje drugoplasirane ekipe te domaćini Slovenija i Izrael i Slovenija koji će također igrati kvalifikacije. U slučaju da jedan ili oba domaćina budu među ekipama koje završe među 14 kvalifikanata, na prvenstvo će se plasirati sljedeća najbolja drugoplasirana ekipa