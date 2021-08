Nestašica pilećeg filea širom BiH, cijene do 10 KM po kilogramu

Povećana potražnja, ali i povećana kontrola uvoza i slabiji prirast tovnih pilića zbog visokih temperatura uticali su na to da na policama širom BiH dođe do nestašice pilećeg filea.

Naime, kako kaže Edin Jabandžić, predsjednik Koordinacionog odbora peradara, živinara BiH, razlog nestašice je povećana potražnja za pilećim fileom jer je veliki dio ljudi iz dijaspore došao u naše krajeve.

“Pored povećane potražnje, imamo i problem sa vrućinama, koje su prouzrokovale slabiji prirast životinja, a pored toga imamo problem sa uginućima živine na farmama od toplotnog udara”, kazao je Jabandžić i dodao da se nada da će u narednih deset dana doći do stabilizacije na tržištu.

“Cijena pilećeg filea dostigla je 9,5 KM, upravo iz razloga što je došlo do velikog poskupljenja hrane za živinu, tako da je moralo da dođe do viših cijena naših proizvoda”, kazao je Jabandžić.

Dodao je da je poskupljenje piletina na prostoru BiH praćeno svjetskim trendom stalnog poskupljanja stočne hrane

“Nadam se će se to u narednom periodu zaustaviti, ali to niko ne zna, jer mi smo ovdje tako malo tržište i od nas sigurno ništa ne zavisi, mi pratimo ulazne cijene, pratimo cijene žitarica i kako one skaču, mi smo prisiljeni da podižemo cijenu piletine”, kazao je Jabandžić.

Kako je rekao, još jedan razlog manjka pilećeg filea je i povećana kontrola uvoza, prvenstveno iz Turske.

/RTV Slon/Nezavisne novine/