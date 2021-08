Schmidt odlučno poručio: Bonske ovlasti su tu, mogu ih koristiti

Novi visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt održao je konferenciju za novinare u Sarajevu gdje je poslao jasne poruke.

“Čuda se mogu desiti, ali prije toga – treba shvatiti da su ona trebala puno rada kroz historiju. Ponekad imam dojam da se previše vremena troši na osvrtanje na prošlost. Ljudi su i prije trpili nepravde. Tu sam da budem pošteno posrednik te da shvatimo da uvidimo historiju, da je poštujemo i žrtve, te da ožale se sve žrtve, bez obzira na nacionalnost. Svaki ratni zločini moraju biti sancionirani. Nikada se ne može govoriti o kolektivnoj krivici naroda, a ja kao Nijemac znam dobro šta govorim. Nema prihvatljivog razloga da se veličaju ratni zločinci. Nekada treba gledati i reakcije na činjenice. Posebno ovdje, pokazujem se i vidi da ima dosta toga da se uradi. Okrenimo se ka budućnosti“, poručio je Schmidt.

Imao je i jasnu poruku:

“Oni koji žele biti dio EU – moraju poštovati evropske direktive. Zakon koji se tiče sjećanja na žrtve bit će dio razgovora o pridruživanju. Moramo se fokusirati na hitna pitanja s kojima se BiH susreće. Nije dovoljno pričati samo s političarima. Često čujem od građana da su ‘naša djeca u inostranstvu’. To je dobro zbog razmjene, ali to znači da se trebaju i vratiti – a to će biti kada budu vidjeli opciju za život ovdje”.

Rekao je i kako “zadatak političara nije sjediti i pričati ko je kada bio, već šta uraditi da se mladi ljudi vrate u BiH”.

“Nemojte misliti da sam naivan”

“Svoje političko iskustvo ću iskoristiti za budućnost ove zemlje. Bio sam i ranije u ovoj regiji tako da znam da nije riječ o jednostavnim prijedlozima. Želim iskoristiti svu moć da izgradimo svjetliju budućnost za građane. Ponekad imam osjećaj da postoji neko ‘igranje igara’.

Nemojte misliti da sam naivan, a nakon 30 godina karijere, znam kako stvari stoje. Najduža zasjedanja su bila kada smo razgovarali o ribolovu, naučio sam o raznim vrstama riba. Hoću reći – znam kako je kada svi žele da dobiju prednost, to je normalno. Ali, u jednom momentu kažemo – radit ćemo na tome. Obično sam tih čovjek i za to sam da tri naroda budu na istom političkom nivou”, naveo je Schmidt.

Moramo pričati, nuditi nešto ljudima i da budemo predani cilju. Drago mi je da Berlinski proces privodi kraju i sam sam bio dio toga, poručio je visoki predstavnik.

“Država ne smije biti prijetnja entitetu”

Smatra i kako je potrebno uključiti i međunarodnu zajednicu.

“Fokus je sada više na Zapadnom Balkanu. Planiram posjetiti Kanadu, Japan, Rusiju… Smatram da se ništa ne može riješiti bez razgovora. Moja ponuda je, sve dok postoje zahtjevi za razgovorom, bit ću spreman. Mogu pomoći i da počne razgovor. Jasno je da BiH neće postati centralizovana država. Država je kičma i ne smije biti prijetnja nijednom entitetu, kantonu, već ujedinički element”, poručio je Schmidt.

Naveo je kako je on tu da pomogne, ali ključni dio posla moraju uraditi politički predstavnici.

“Ostavio sam svoje srce u BiH. Želim se fokusirati na dobra vremena”, glasila je jedna od njegovih poruka.

Poručio je kako su bonske ovlasti tu i da ih može koristiti.

“Smatram da je uvijek bolje da odgovorne osobe same odlučuju o svojim pitanjima. Postoje određena ograničenja, to je crvena linija, posebno kada govorimo o teritorijalnom integritetu države. To bi bila stavka gdje bi bonske ovlasti mogle da se koriste, a ostale stvari ćemo vidjeti u budućnosti”, rekao je Schmidt.