Snažno nevrijeme pogodilo Banju Luku

Snažno nevrijeme pogodilo je područje Banje Luke jutros oko sedam sati, a zbog kiše je otežano odvijanje saobraćaja, posebno na prilazima gradu.

Nakon kraće naoblake počela je padati jaka kiša praćena snažnim vjetrom i grmljavinom, pišu Nezavisne novine.Pojedina naselja su ostala bez struje, javlja Srpskainfo, kao što su dijelovi Budžaka i Šargovca, a mnoge ulice su poplavljene vodom.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Ponegdje je uz kišu moguća i pojava grada. Intenzivnije padavine očekuju se u južnim i jugozapadnim područjima.

Tokom dana će postupno prestati padavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

U Sarajevu se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Tokom dana, postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 28 stepeni.