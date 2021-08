Šta trebate znati o kvadovima: To je najopasnije vozilo koje mnogi potcjenjuju

Sve su učestalije nesreće u kojima stradaju vozači četverocikala poznatih kao kvadovi. Saobracajni stručnjak profesor Igor Marković je u razgovoru za Klix.ba objasnio zašto se to dešava.Na početku razgovora pitali smo ga o kakvom je vozilu riječ. Govoreći o tome, napomenuo je da može biti različito kategorizirano, kao laki ili teški četverocikl ili kao četverocikl za prijevoz tereta i kao četverocikl za prijevoz ljudi.Kategorizirani su u kategorije L6e i L7e s nekoliko različitih podkategorija i izvedbi popularnih naziva ATV, UTV, Quad, Baggy i sl. Svaki od navedenih naziva znači da je vozilo konstrukcijski različito i iz toga proizlaze desetine potkategorija ovih vozila.

Ovakva vozila su većini nepoznanica. Zbog nepoznavanja vozila, propisa i pravila dešavaju se nesreće. Njihovo korištenje je često u suprotnosti sa zakonima.

Zloupotrebljavanje kategorizacije

Ako se govori o lakim četverociklima za prijevoz putnika, objašnjava Marković, tada se govori o vozilima s masom ispod 425 kilograma, konstrukcijskom brzinom manjom ili jednakom 45 kilometara na sat i radnom zapreminom motora manjom ili jednakom 50 centimetara kubnih, ako je motor s unutrašnjim sagorijevanjem s vanjskim izvorom paljenja. Ili radna zapremina motora manja ili jednaka 500 centimetara kubnih, ako je motor s unutrašnjim sagorijevanjem s kompresijskim paljenjem, odnosno maksimalnom snagom motora manjom ili jednakom 15 kilovati.

Ako se govori o teškim četverociklima za prijevoz tereta, tada je riječ o vozilima težine ispod 600 kilograma. Teški četverocikli za prijevoz putnika s masom ispod 600 kilograma imaju konstrukcijsku brzinu do 90 kilometara na sat, a maksimalna snaga motora im je 15 kilovati.

Naveo je da postoje, kako je rekao, mnoge izvedbe potkategorija ovih vozila, kao i izvedbe snage od četiri do 15 kilovati te da se razvrstavaju po namjeni za vožnju – na cesti i off-road.

Istakao je da se zloupotrebljava kategorizacija kvada kao radne mašine.

“Često se kupuju kao off-road vozila i tako se i koriste po nepristupačnim terenima, bez odgovarajuće obuke, kacige, zaštitne odjeće i obuće i vješto se izbjegavaju zakonske obaveze za upravljanje njima. Najčešće je to slučaj na popularnim planinskim lokacijama gdje dolazi do nesreća, vrlo često i s fatalnim posljedicama”, kazao je Marković.

“Najopasnije vozilo”

Ukazao je na to da se za njih mora polagati vozački ispit. Kako je izjavio, za neke od ovih vrsta kvadova potrebno je imati položen vozački ispit B ili B1 kategorije, što je dozvoljeno punoljetnim osobama. Za njega je ovo, kako je ocijenio, najopasnije vozilo s aspekta sigurnosti saobraćaja.

“To je četverotočkaš s malom masom, malim međuosovinskim razmakom, visokim težištem i velikim obrtnim momentom. To su četiri stvari koje ne idu u prilog ovom vozilu s aspekta sigurnosti saobraćaja i koje direktno utječu na sigurnost ovog vozila u saobraćaju. U direktnoj su vezi s učestalim nesrećama. Zanemarimo li bilo koji od ova četiri parametra, male su šanse za izbjegavanje nesreće. Vozilo je izrazito ‘startno’ zbog svoje male mase i obrtnog momenta. Mali međuosovinski razmak u kombinaciji s visokim težištem uzrokuje lako bočno prevrtanje u krivini i na nestabilnim terenima. Najčešće se nesreće dešavaju prilikom savladavanja krivina u kombinaciji s velikom brzinom i neadekvatnom konfiguracijom terena”, naglasio je i dodao da tome doprinosi i nevještost osobe koja upravlja vozilom.

Kao važno je istakao i to da vozač, kao i njegov suvozač, moraju nositi kacigu i svu zaštitnu opremu – odjeću i obuću. Marković smatra da je iznenađujuće što nije i veći broj nezgoda u kojima su sudjelovala ova vozila, s obzirom na njihovu brojnost i način vožnje.

“To nije isključivo off-road vozilo”

Podcrtao je da ovo nije isključivo off-road vozilo. Upravo se vrlo često koriste kao takva, prilikom čega se dešavaju nesreće. Mnoga od njih, koja se koriste kao off-road, su konstrukcijski namijenjena za cestovnu vožnju.

“Off-road vozila su specijalno konstruirana vozila. Kvad nije takvo vozilo. To znači da njime na Bjelašnici ili Jahorini ne možete ići gdje god hoćete. On je isključivo namijenjen za kretanje na cesti”, ukazao je.

Komentirao je i to da pojedini roditelji ovakva vozila kupuju maloljetnoj djeci. To je poredio s nedavnim trendom, od prije 10-15 godina, a to je kupovina skutera, motocikala do 50 kubika.

“To bih povezao s nedostatkom saobraćajne kulture i s pomodarstvom. Mnogi kupe vozilo, a nisu svjesni opasnosti”, kazao je Marković.

Također je napomenuo da je riječ o vrlo skupim vozilima, čija cijena doseže i više od 20.000 KM. Zaključuje da ako već imaju visoku cijenu, to govori i o potrebi odgovornog korištenja.

“Mnogo veći broj nesreća od zvaničnog”

Kao problem je naveo i to što se kvadovi koriste u područjima koja nisu pod nadzorom policije i sa sigurnošću tvrdi da je broj nesreća s ovakvim vozilima i veći. Marković je također napomenuo da se one najčešće dešavaju na planinama, ali da se ne prijavljuju, jer za posljedicu imaju lakše fizičke povrede i manje materijalne štete.

To je argumentirao time što se mnoge nesreće ne prijavljuju jer oni koji su ih skrivili znaju da su prekršili zakone o upravljanju vozilom, pa onda i ne obavijeste policiju. Vrlo često ovim vozilima upravljaju maloljetne osobe bez vozačke dozvole, bez zaštitne opreme i sl. Smatra da je poseban problem njihova registracija – većina njih nije registrirana.

Ukazao je na to da je kao sudski vještak za oblast cestovnog saobraćaja često vještačio nesreće u kojim je učestvovao četverocikl i da su gotovo u pravilu vozači četverocikla bili ili maloljetni, ili nisu imali zaštitnu kacigu i opremu i/ili vozila nisu bila registrirana. Uvjerava da vrlo često nijedan sigurnosni i zakonski uvjet nije bio ispunjen, ni s aspekta vozača ni aspekta vozila.

Ograničena maksimalna brzina

Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja Bosne i Hercegovine, maksimalna brzina lakih četverocikala je ograničena do 45 kilometara na sat. Naš sugovornik je naglasio da su na tržištu dostupna i ona koja mogu razviti višestruko veće brzine.

Kako je kazao, pad s ovog vozila i udarac u npr. stablo, ako ne nosi se zaštitnu opremu, sigurno znači teške fizičke povrede opasne po život, i to u najboljem slučaju.

