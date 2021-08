Stiglo zahlađenje: Danas kiša, pljuskovi i grmljavina

U Bosni se danas očekuje oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne praćen pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 17 do 24, na istoku Bosne do 28, a u Hercegovini od 28 do 34 stepena.

U srijedu oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 13 do 19, na jugu od 20 do 25 stepeni.

U četvrtak u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje poslije podne. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.