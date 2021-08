Stiže novi toplotni val u BiH: Temperature i preko 40 stepeni

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Lokalno na istoku Bosne ima magle.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 12; Ivan-sedlo 16; Bugojno 18; Bihać, Livno, Prijedor, Sanski Most i Sarajevo 19; Banja Luka, Tuzla i Zenica 20; Doboj 21; Bijeljina i Gradačac 22; Mostar i Trebinje 27 stepeni. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 949Pa, za 6hPa je veći od normalnog i raste.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C, na jugu zemlje do 40 stepeni.



U Sarajevu sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 33 stepena.

Objavljena je prognoza i za naredna tri dana:

U petak, 13.08.2021., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 37°C, na jugu zemlje do 40°C.

U subotu, 14.08.2021., u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 19°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 38°C, na jugu zemlje do 41°C.

U nedjelju, 15.08.2021., u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21°C, na jugu zemlje do 26°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 39°C, lokalno i do 42°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.