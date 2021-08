U BiH danas porast naoblake, upaljen je i žuti meteoalarm

Ovoga jutra na sjeverozapadu Bosne očekuje se pretežno oblačno, a u ostatku zemlje pretežno vedro. Upaljen je i žuti meteoalarm za područja Sarajeva, Višegrada, Mostara, Trebinja i Foče.

Prema pisanju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, žuto upozorenje je upaljeno zbog ekstremno visokih temperatura.

U ostatku dana u Bosni porast naoblake, a u Hercegovini sunčano. Poslije podne ponegdje u Krajini je moguća slaba kiša, a u večernjim satima u većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 °C.

U Sarajevu prije podne sunčano. Poslije podne postepeno naoblačenje. Jutarnja temperatura oko 16, dnevna oko 30 °C