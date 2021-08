U Bosni i Hercegovini 2,8 miliona vakcina i 10 posto vakcinisanih – zašto?

Bosna i Hercegovina je do sada primila ukupno 2.782.160 doza vakcina protiv COVID 19 infekcije, objavilo je Ministarstvo civilni poslova Bosne i Hercegovine. Nažalost, poražava činjenica da je samo 10 posto populacije potpuno imunizovano!

Raspoložive su doze svih proizvođača: AstraZeneke – 1.101.000 doza, Biontech/Pfizera – 301.860 doza, Sinovaca – 90.000 doza, SinoPharma – 1,090.000 doza te Sputnika – 199.300 doza.

Stiže još milion doza vakcina, nakon kašnjenja države i kukanja građana

U narednom periodu očekuje se isporuka dodatnih 1.323.100 doza, od toga samo iz Amerike i iz Izraela po 500.000 doza Biontech/Pfizera. Stizaće i dalje…

Iako ćemo u Bosni i Hercegovini imati oko 4.100.000 doza, poražava broj vakcinisane populacije koja je godinu dana čekala državu i proces vakcinacije, a država čekala, uglavnom, donacije vakcina.

Prema podacima nadležnih entitetskih vlasti, prvu dozu vakcina primilo je ukupno 537.608 (15,71 posto) dok je i drugom dozom vakcinisano 327.698 (9,58 posto) državljana BIH, poručuju iz državnog Ministarstva civilnih poslova.

“Raspoložive količine vakcina, kao i broj doza koji očekujemo u narednom periodu, uvodi Bosnu i Hercegovinu u period koji je potrebno maksimalno iskoristiti za masovnu imunizaciju. U epidemiološkoj slici, koja je trenutno povoljna, imajući u vidu da je broj novozaraženih na 100.000 stanovnika u proteklih 14 dana 13.80, na osnovu kojeg smo stavljeni na listu sigurnih zemalja prema standardima Evropske unije, podsjećamo građane da i dalje nije vrijeme za opuštanje”, saopštavaju iz ovog ministarstva.

Ko treba da zna šta sada kada imamo vakcine?

Kraj pandemije nije došao, na snazi je Odluka Savjeta ministara o stanju prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine, s obzirom na postojanje rizika koji sa sobom može donijeti novi delta soj, dominirajući u svijetu.

Da li smo država antivaksera, da li ljudi uopšte imaju i kakve informacije o tome što vakcine znače i koliko nas štite – pitanja su na koje odgovore trebaju dati nadležni koji ništa nisu učinili da i prije dolaska ove količine vakcina, vakcinaciju promovišu na sve moguće načine, da je približe svakom od građana, da masovnu imunizaciju ubrzaju – vakcinišući populaciju na svakom dostupnom mjestu, u domovima zdravlja, u opštinama i lokalnim sredinama. Tako to rade u Veliko Britaniji, na primjer, ali i u susjednim državama Srbiji i Hrvatskoj.

Mikrobiolog i naučnik iz Bosne i Hercegovine Branko Rihtman koji radi na britanskom Univerzitetu u Warwicku, za N1 je nadavno upozoravajući da je delta soj na vratima naše države, poručio kako jednostavno organizovati masovnu vakcinaciju.

“Potrebno je samo odlučiti da će se masovno vakcinisati. U Velikoj Britaniji, zemljama EU, Izraelu, SAD-u, vakcinacije se obavljaju u svakom mogućem prostoru. U gradu u kojem živim su organizovani punktovi za vakcinisanje u glavnoj ulici grada, na trotoaru u šatorima. Naravno, kod nas je problem broj vakcina, ali sa donacijama koje bi trebale doći, ne bi trebao biti problem organizovati vakcinaciju svima kojima zdravstveno stanje i starosna dob dozvoljavaju da se vakcinišu. Naravno, potreban je i kvalitetan i pouzdan sistem evidencije vakcinacije i izdavanja potvrda o vakcinisanju, ali je sva ta logistika nešto što bi iole sposobna vlast trebala biti u stanju organizovati i prije dolaska vakcina”, rekao je Rihtman za N1 prije mjesec dana.

Veliki broj građana ne zna zašto se ne vakciniše?

Danas kada su vakcine stigle, više ne kukamo da ih nema, ali se i ne vakcinišemo. Tek sada nadležni apeluju na populaciju. Vidjevši da brojke zaraženih ponovo rastu u susjedstvu.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić jučer je apelovao na građane da se vakcinišu kako bi se spremno dočekao septembar i eventualni rast broja zaraženih koronavirusom. Istaknuo je će to ‘biti teško organizovati ako bude povećan broj zaraženih.’ Naveo je i to da ‘veliki broj građana ne zna zašto se ne vakciniše zbog čega će im pružiti više informacija, kako bi se odlučili da prime vakcine’.

A prije nekoliko dana na hitnoj sjednici Vlade Federacije BiH usvojene su naredbe Federalnog ministarstva zdravstva.

“I dalje je obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru, uz poštivanje razmaka od minimalno dva metra, a i na otvorenom, ukoliko toliki razmak nije moguće ostvariti. Podsjećamo da je i dalje na snazi naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva da su nadležna tijela u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna otvoriti punktove za masovnu imunizaciju na nivou općina s ciljem veće dostupnosti imunizacije stanovništvu“, saopštila je Vlada Federacije BiH.

Jedini način za potpuni prekid širenja zaraze je vakcinacija

Do sada promociju imunizacije, na svakom koraku, niti smo vidjeli, niti vidimo. Da kasnimo i u ovom polju, govore nam jasno naučnici.

“Vakcinaciju je potrebno promovisati uvijek, čak i kad nema vakcina, jer kad se dođe u situaciju da se stanovništvo treba vakcinisati brzo, već je kasno početi kampanju vakcinacije. U Velikoj Britaniji, koja ima jako visok odziv ljudi za vakcinaciju, vakcinacija se promoviše kroz reklamiranje u medijima, na billboardima, na sredstvima javnog transporta, na društvenim mrežama. Ono što je centralno je dostupiti tačne i jasne informacije o sigurnosti vakcina, o učinku vakcina u zemljama u kojima su se ljudi vakcinisali, o obimu istraživanja koja su obavljena da bi se došlo do vakcina“, poručio je Branko Rihtman za N1.

Rihtman je našim vlastima, ali i svim nadležnima, dao još jedan savjeti.

Ne manje važno je informisati građane koji imaju ogroman broj već postojećih zdravstvenih problema, o mogućim kontraindikacijama koje vakcine imaju ili nemaju sa njihovom specifičnom bolešću.

Sve te informacije je moguće lako i jasno obezbijediti na sajtovima ministarstava zdravlja, bolnica, sredstvima informisanja, ali nažalost takve baze podataka ili ne postoje ili se ne promovišu u javnosti, kazao je ovaj naučnik za N1.

Treba li nam bivši Terminator opsovati uživo u TV programu da shvatimo?

Zašto se onda čudimo što se populacija Bosne i Hercegovini, koja to može ne vakciniše?

Možda nam treba jedna brutalna poruka, poput one koju je u TV emisiji dao Arnold Schwarzenegger, poznati filmski glumac, bivši političar i nekadašnji guverner američke savezne države Kalifornija. Uz psovku uživo!

“Ljudi moraju znati. Imamo virus ovdje. To ubija ljude. Jedini način da to spriječimo je da se vakcinišemo, nosimo maske, držimo socijalnu distancu, peremo ruke stalno, a ne samo da mislimo – moja sloboda je ugrožena. Ne! J….tvoju slobodu. Zato jer sa slobodom dolaze i obaveze i odgovornost. Mi ne možemo samo reći – ja imam pravo na to. Kada utičete na druge ljude tada je ozbiljno. I nema razlike sa saobraćajem. Ne možete proći kroz crveno i ubiti nekog drugog. Zato imamo saobraćaj. Ne možete kazati – niko mi neće reći da stanem, da se zaustavim na crvenom – proći ću. Proći ćete i ubiti nekoga! Isto je sa virusom. Ne možete biti bez maske jer kad dišete zarazićete nekog drugog. Zarazićete ga, razboliće se i možda umrijeti“, rekao je Arnold Schwarzenegger u TV emisiji.