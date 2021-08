U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme, mogući pljuskovi, grmljavina i grad

U BiH danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Intenzivnije padavine očekuju se u južnim i jugozapadnim područjima. Tokom dana postupan prestanak padavina.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Tokom dana, postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

U petak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.

U subotu u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.