Umjereno oblačno sa lokalnim pljuskovima, na jugu do 29 stepeni

U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Većina padavina je u drugoj polovini dana. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno sa mogućim slabim pljuskovima poslije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje 16 stepeni.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom zmeđu 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Obratiti pažnju na prikladno odijevanje

Promjenljive vremenske prilike uslovljavaju relativno povoljnu biometeorološku prognozu za veći dio zemlje. U Bosni će opća slika biti ljepša tokom prijepodneva, u drugom dijelu dana bi povremeni pljuskovi mogli djelovati loše na raspoloženje. U Hercegovini ugodnije, uz duže sunčane intervale i više temperature. Tokom svježijeg jutra poželjno je biti oprezniji i obratiti pažnju na prikladno odijevanje, a hronični bolesnici bi trebali planirane aktivnosti provoditi u toplijem dijelu dana.

Sutra pretežno oblačno vrijeme u Bosni i sjeveru Hercegovine. Rijetko u Bosni može pasti slaba kratkotrajna kiša. U većem dijelu Hercegovine mala do umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje do 29 stepeni.

U četvrtak u Hercegovini sunčano

U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini preteženo sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 29 stepeni.