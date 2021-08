Visoke temperature opasne su po zdravlje svih osoba

Temperaturni rekordi i visok atmosferski pritisak obilježili su ovogodišnje ljeto do sada. Većina smatra da visoke temperature smetaju samo starijim građanima, ali kolapsna stanja od posljedica pregrijavanja doživljavaju i dobro utrenirani, mladi ljudi. Stoga, starosna dob ne određuje mogućnost nastanka kolapsnog stanja zbog vrućine.

Toplotni udar je stanje opasno po život koje nastaje zbog dugotrajne, prekomjerne izloženosti toplini pri čemu se osoba ne može dovoljno znojiti da snizi tjelesnu temperaturu.

Duže izlaganje suncu dovodi do sunčanice pogotovo kad je potiljak direktno na visokoj temperaturi i pod uticajem sunčeve toplote. Naše tijelo se hladi radom kardiovaskularnog sistema i znojenjem. Kako bi znojenje bilo efikasnije za vrijeme velikih vrućina kroz kožu proteče veća količina krvi koja hladi tijelo i tako štiti najvažnije organe, posebno mozak. Ako nesmotreno izlažemo glavu uticaju sunca temperatura u glavi se znatno povećava, tijelo nastoji da rashladi mozak tako što više hladne krvi upućuje u glavu. Zbog toga dolazi do širenja krvnih sudova mozga i do naglog povećanja njegove zapremine.