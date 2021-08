Vrijeme u narednim danima

U ponedjeljak 30.08.2021., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle i niske naoblake. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 °C.

U utorak 31.08.2021., u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne i u večernjim satima u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 °C.

U srijedu 01.09.2021., u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima u većini područja. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 18 do 23, na jugu do 29 °C.

U četvrtak 02.09.2021., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom poslijepodneva. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 °C.