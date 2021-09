Belgija teško protiv Bjelorusije, Talijani rekorderi, Grci zakomplicirali skupinu

Odigran je još niz utakmica europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Favoriti su uglavnom bili uspješni, a Italija je obilježila dan rušenjem svjetskog rekorda…

Belgija je stigla do očekivane pobjede u Kazanju kod Bjelorusije koju je svladala doduše teže od očekivanja s 1:0. Belgija je bila dominantna i dosta bolji protivnik, no nije realizirala prilike koje je stvorila i slavila je tek s 1:0 golom Dennisa Praeta.

U drugom susretu skupine Wales ono dobro što je napravio pobjedom protiv Bjelorusije, pokvario je domaćim remijem protiv Estonije kojoj je to prvi bod. Susret je okončan bez pogodaka, Velšani su bili puno bolji, ali nisu mogli do pogotka. U završnici susreta Gareth Bale zatresao je gredu, no rezultat se nije mijenjao.

Albanija je očekivano slavila protiv San Marina s 5:0 i zasjela je na drugo mjesto skupine I. Ništa drugo nije se niti očekivalo, San Marino nema kvalitetu s kojom bi mogao parirati i bilo je samo pitanje konačnog rezultata. Strijelci za Albaniju bili su Rey Manaj, Qazim Laci, Armando Broja, Elseid Hysaj i Myrto Uzuni.

Enis Cokaj ušao je u 81. minuti umjesto Uzunija jednako kada i Albi Doka umjesto Hysaja.

Poljska je kod kuće remizirala s Engleskom 1:1 i tim remijem, uz pobjedu Albanije, izgubila je drugo mjesto i pala na treće, a Engleska se još malo približila nastupu na Svjetskom prvenstvu. U zanimljivom dvoboju Englezi su poveli golom Harryja Kanea u 72. minuti, ali Poljska je uspjela izjednačiti u 92. minuti preko Damiana Szymanskog.

Mađari su očekivali golijadu i visoku pobjedu protiv Andore, ali to se nije dogodilo. Završilo je 2:1 za Mađare koji su odlično krenuli pa stali. Vodili su 2:0 već u 18. minuti golovima Adama Szalaija i Endrea Botke. Max Llovera je u 82. minuti samo postavio konačnih 2:1. Laszlo Kleinheisler odradio je prvo poluvrijeme.

Hansi Flick sjajno je krenuo na klupi Njemačke. U prve tri utakmice postigao je tri pobjede uz gol razliku 12:0. Zadnja pobjeda ostvarena je protiv Islanda u gostima i to s glatkih 4:0. Potpuna dominacija i u svakom slučaju potpuno zaslužena visoka pobjeda golovima Sergea Gnabryja, Antonija Rudigera, Leroyja Sanea i Time Wernera.

Iza Njemačka odmah na drugom mjestu stoji posve neočekivano Armenija. Armenci su danas odigrali tek 1:1 kod kuće protiv Lihtenštajna. Povela je Armenija u završnici prvog dijela preko Henriha Mhitarjana, ali Lihtenštajn je poravnao deset minuta prije kraja golom Noaha Fricka.

Sjeverna Makedonija upisala je samo remi 0:0 protiv Rumunjske u susretu u kojem je bila bolja i zaslužila je više. No nije bilo preciznosti, bilo je i vrlo loših reakcija u završnici i ostalo je 0:0. Stefan Ristovski odradio je kao kapetan cijelu utakmicu, a Darko Velkovski napustio je igru u 65. minuti.

Grci su pobjedom protiv Švedske podosta zakomplicirali situaciju u skupini B. Vratili su se u igru i smanjili zaostatak za Švedskom na samo tri boda. Anastasios Bakasetas i Vangelis Pavlidis bili su strijelci za Grčku dok je Robin Quaison smanjio na 2:1.

Poraz Švedske iskoristila je Španjolska koja je slavila s 2:0 u gostima kod Kosova. Prednost sada iznosi četiri boda, ali Španjolci imaju i dvije utakmice više. Pablo Fornals i Ferran Torres odveli su Španjolsku do pobjede.

Talijani su pregazili Litvu s 5:0 i ostali su sami na vrhu. 37. utakmica bez poraza u nizu donijela im je titulu svjetskih rekordera. Litva je bila lagan zalogaj i upisana je pobjeda uz dva gola Moisea Keana, po jednim golom Giacoma Raspadorija, Giovannija Di Lorenza i autogolom Edgarasa Utkasa.

Švicarska nije uspjela slomiti otpor Sjeverne Irske, odigrala je 0:0 iako je imala veliku priliku. U završnici prvog dijela Haris Seferović imao je kazneni udarac, ali nije ga realizirao.

Kvalifikacije:

Bjelorusija – Belgija 0:1

Wales – Estonija 0:0

Albanija – San Marino 5:0

Poljska – Engleska 1:1

Mađarska – Andora 2:1

Island – Njemačka 0:4

Armenija – Lihtenštajn 1:1

Sjeverna Makedonija – Rumunjska 0:0

Grčka – Švedska 2:1

Kosovo – Španjolska 0:2

Italija – Litva 5:0

Sjeverna Irska – Švicarska 0:0