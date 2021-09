BiH i dalje bez jedinstvene COVID potvrde: Hoće li biti dogovora?

Građani Bosne i Hercegovine mogu dobiti potvrde o vakcinisanju na nivou entiteta i kantona. U nekim kantonima dobiju samo potvrdu o vakcinaciji, dok se u drugima izdaju QR kod certifikati. Međutim, jedinstvene Kovid potvrde na nivou države i dalje nema. Ovo bi mogao predstavljati problem naročito pri odlasku u inostranstvo, ako se i druge zemlje povedu za primjerom Češke Republike, koja je zabranila ulaz građanima BiH koji su vakcinisani u domovini, upravo zbog nepostojanja jedinstvene nacionalne potvrde.

U ambisima nelogočinosti u našoj zemlji još jedna, nakon što se vakcinišu naši građani ne dobijaju COVID potvrdu koja je ista za sve, a koja je potrebna kako bi se olakšalo ponovno pokretanje ekonomskih i socijalnih aktivnosti te putovanja. Češka je nedavno čak zabranila ulaz našim građanima vakcinisanim u BiH upravo zbog toga. Iz Ambasade BiH u Češkoj poručuju da je zatraženo priznavanje COVID potvrda koji se izdaju u BiH, piše BHRT.

“Zaključno sa 13.9.2021. na navedenoj stranici nema potvrde o priznavanju certifikata o vakcinisanju izdatog u BiH, dok se za potrebe ulaska u Češku Republiku može koristiti certifikat izdat u R.Srbiji vakcinisanim osobama”, navode iz Ambasade Češke u BiH.

O tome u kojem kantonu neko živi zavisi hoće li nakon vakcinisanja dobiti QR certifikat ili samo potvrdu o vakcinaciji. Jedan od kantona gdje nema QR kodova je i BPK kanton.

“Sada je pitanje ti QR kodovi, odnosno na lokalnom nivou da li se priznaju u interanacionalnoj bazi podataka. Mislim da bi jedino rješenje bilo da imamo svi univerzalno na državnom nivou, što nikada nije urađeno, nažalost, nego kako se ko snalazi”, ističe Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK.

U ZDK kantonu se izdaju QR potvrde, ali i tzv. Žuti kartoni koji košta 10 KM bez pdv-a.

“Da li će biti postignut dogovor između Federacije i Brčko distrikta, s jedne strane, i IDDEEA-e i Ministarstva civilnih poslova, samo za potrebe ova dva dijela BiH to riješi, to je nešto što je pred nama”, navodi Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

“Brčko distrikt i FBiH još u prvom kvartalu je dala saglasnost da se to uradi kroz IDDEEA-u. RS to nije pristala. Zašto uvijek se pristaje na to da je bolje uraditi ako neko neće, nego ako neko hoće”, kaže Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva FBiH.

Građani BiH koji imaju hrvatske pasoše ili putovnice kako oni kažu oni su poslali u Hrvatsku da su vakcinisani ovdje i oni su dobili kod da mogu u EU.

U Ministarstvu vanjskih poslova poručuju da je sva koordinacija kada se govori o Kovid potvrdama u nadležnosti Ministarstva civilnih poslova, koji su već i ranije istakli da su konsultacije u toku.