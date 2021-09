BIH / Objavljena prognoza do subote – bit će skoro 30 stepeni

Jutros je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini nešto manje oblačnosti i sunčanije.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica -2 stepena, Drvar 2, Ivan-sedlo 3, Bugojno 4, Bihać, Sanski Most i Zenica 5, Jajce, Široki Brijeg i Tuzla 6, Grude i Sarajevo 7, Gradačac 11, Livno 15, Mostar i Neum 16 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 950 milibara, za 8 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje u centralnim i sjeveroistočnim područjima može pasti i malo kiše. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu zemlje od 22 do 24 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.

Četvrtak: U Bosni umjereno oblačno vrijeme, a u Hercegovini mala do umjereno oblačno. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Krajem dana vjetar mijenja smjer na jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21, na jugu zemlje do 25 stepeni.

Petak: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Umjereno povećanje oblačnosti u drugoj plovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22, na jugu do 26 stepeni.

Subota: U Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 23, na jugu do 28 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.