BiH / U Mostaru jutros 21 stepen: Objavljena i prognoza do ponedjeljka

Jutros je u većem dijelu zemlje pretežno vedro. Po kotlinama istočne Bosne ima magle i niske naoblake.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 3; Drvar, Grude 9; Ivan-sedlo 10; Bugojno, Jajce, Sanski Most, Široki Brijeg 11; Bihać, Livno, Sarajevo, Tuzla, Zenica 12; Gradačac 16; Neum 20; Mostar 21; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 950 hPa, za 6 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna tempertura od 18 do 24, na jugu do 29 °C. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura oko 23 °C.

U petak jutro u centralnim, istočnim područjima Bosne i u Hercegovini pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano. Vjetar slab u Bosni uglavnom sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 °C.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 °C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. U drugom djielu poslijepodneva postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 °C.

U ponedjeljak u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku zemlje sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 °C, javlja Federalno hidrometeorološki zavod.