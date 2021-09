BiH / Za danas upaljen meteoalarm: Pogledajte kakvo će vrijeme biti do četvrtka

Skoro za cijelo područje Bosne i Hercegovine danas je, zbog očekivanog grmljavinskog nevremena, upaljen žuti meteoalarm.

Meteoalarm nije upaljen za područja Mostara, Livna, Trebinja i Prijedora.

Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica, Bugojno, Drvar i Livno 11; Ivan-sedlo 12; Grude, Jajce i Zenica 13; Sarajevo i Tuzla 14; Doboj i Sanski Most 15; Banja Luka i Bijeljina 16; Mostar 17; Trebinje 18; Bihać 20; Neum 21°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 946hPa, za 1hPa je veći od normalnog i opada.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana širom Bosne će usloviti lokalne pljuskove, rijetko i slabu grmljavinu. U Hercegovini je poslije podne moguć slab kratkotrajan lokalni pljusak u sjevernim, istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29°C. U Sarajevu prije podne pretežno sunčano. Povećanje oblačnosti u drugoj polovini dana. U poslije podnevnim i večernjim satima povremeno može padati kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28°C.

U utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko može pasti malo kiše prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama će biti magle. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26°C, na jugu zemlje do 30°C.

U srijedu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slabija kiša ili lokalni pljusak se očekuju od poslijepodnevnih sati i tokom noći na četvrtak. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu zemlje do 28°C.

U četvrtak u Bosni oblačno. U Hercegovini djelomično vedro. Slabija kiša ili lokalni pljusak se očekuju širom zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C, na jugu zemlje od 22 do 26°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.